Galatasaray Hollandalı yıldızın transferinde mutlu sona yaklaşıyor

Napoli forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri ve İtalyan ekibiyle resmi temasları sağlayan Cimbom, Lang’ı 25 milyon euroluk zorunlu olmayan opsiyonla kiralamak istiyor. Napoli ise zorunlu opsiyon istiyor. Pazarlıklar devam ediyor.

Giriş Tarihi :04 Ocak 2026
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol kanada yapılacak takviye için önemli gelişmeler yaşanıyor... Sarı-Kırmızılı takımın bu mevki için gündemine aldığı Noa Lang'ın transferinde önemli bir aşama kaydettiği öğrenildi. Napoli forması giyen oyuncunun menajeri ve İtalyan kulübüyle resmi temasları kuran yönetimin 26 yaşındaki oyuncuyu 25 milyon euroluk zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı öğrenildi.

20 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ
İtalyan ekibinin ise bu rakamı zorunlu opsiyon olarak sözleşmeye eklemek istediği ve tarafların görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor. Hollandalı futbolcunun da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. İtalyan ekibinde bu sezon 20 maça çıktan Lang, söz konusu karşılaşmalarda 709 dakika sahada kalıp 1 kez gol sevinci yaşadı. 25 milyon euroluk piyasa değeri bulunan tecrübeli futbolcunun Napoli ile olan kontratı 2030 yılında sona erecek.


43.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Cimbom'un gündemindeki Lang için bugüne kadar 43,5 milyon euro bonservis ödendi. 26 yaşındaki kanat sezon başında PSV'den Napoli'ye 25 milyon euroya transfer olmuştu.

