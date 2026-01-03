Frattesi Süper Lig’in radarına takıldı

Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Davide Frattesi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Juventus'un yanı sıra Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray da oyuncu için harekete geçti. Orta sahasını güçlendirmek isteyen kulüplerin Frattesi'yi yakından takip ettiği, Inter'in oyuncu hakkındaki kararının ise dikkatle izlendiği iddia edildi... İtalyan basınına göre, Juventus'un Frattesi planına alternatif olarak Fenerbahçe ve Galatasaray da oyuncunun durumunu yakından izlemeye başladı. İki Türk kulübünün Inter ile temas kurabileceği öne sürülüyor.

UMUT TOHUMCU HOLSTEİN KİEL'DE

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Holstein Kiel, Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Umut Tohumcu'nun adı bir süredir Süper Lig devi Galatasaray ile anılıyordu.