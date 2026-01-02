Arda Güler, Real Madrid'le Manchester City arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Haaland'ı ceza alanı içinde tutmaya çalıştığı fotoğrafı paylaştı. Genç futbolcu, Ajda Pekkan'ın şarkısına "Haykıracak nefesim kalmasa bile" notunu da düştü. Güler'in paylaşımına ilk yorum takım arkadaşı kaleci Courtois'tan geldi. Belçikalı kaleci "Hahaha abiiiiiii üzgünüm seni görmedim" diye yazdı. Güler'in yaptığı paylaşım, City'nin golcüsü Erling Haaland'ın da dikkatini çekti. Norveçli golcü paylaşıma, "Hahaha" yazarak yanıt verdi.

