CHP lideri Kılıçdaroğlu "aday olmam" demedi: "Hele bir kurultayın yolunu açalım Allah kerim"

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası yeni bir dönemin kapılarını araladı. Parolayı "Arınacağız kazanacağız" olarak belirleyen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay için yargı sürecini işaret etti. Özgür Özel'den gelen "2 milyon üyeye soralım, genel başkanı seçelim" önerisine kapıları kapadı. Kılıçdaroğlu, "aday olur musunuz?" sorusuna ise "Hele bir kurultayın yolunu açalım Allah kerim" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da basın mensuplarıyla bayramlaşma vesilesiyle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Manisa Milletvekili Özgür Özel'den gelen kurultay çağrılarına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay yapacağız, kurultaysız bir parti olur mu? Tabii bunun yasal zeminde yapılması lazım. Şu an bir tedbir kararı var; bu karar kalktıktan sonra kurultay yapılır, sorun yok" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'E KAPIYI KAPATTI

Özgür Özel'in "2 milyon üyeye soralım, genel başkanı seçelim" önerisi hakkındaki görüşü sorulan Kılıçdaroğlu, parti tüzüğüne ve kurultay delegelerinin iradesine işaret ederek, "Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer." dedi.

BAHÇELİ'NİN ÖNERİSİNE NE YANIT VERDİ?

Kılıçdaroğlu ayrıca, MHP Lideri Bahçeli'nin kurultay tarihi ve feragat önerileriyle ilgili olarak, her siyasi önerinin birlikte çalışılan arkadaşlarla değerlendirileceğini, kabul edilebilir olup olmadığına bu istişareler neticesinde karar verileceğini sözlerine ekledi.

ADAYLIK SİNYALİ

Öte yandan bir basın mensubu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "aday olur musunuz?" şeklinde soru yöneltti.

Kılıçdaroğlu, "Kurultay hele bir olsun, hele bir yolunu açalım Allah kerim ondan sonra. Hiç meraklanmayın" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı, 38. Kurultay'daki delege iradesinin fesada uğratılmasını işaret ederek "CHP'nin ahlaki kodlarına yeniden kavuşmak zorunda. "Kurultayda para dağıtılması ahlaki değildi" dedi.

MUTLAK BUTLAN SONRASI YAŞANANLAR

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi 21 Mayıs'ta CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delege iradesinin Ekrem İmamoğlu organizatörlüğünde para ve menfaat ilişkileriyle sakatlandığını belirterek "mutlak butlan" kararı verdi.

24 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu cephesinin "yargı kararı uygulansın" başvurusu sonrası CHP Genel Merkezi tahliye edildi.

Cumhuriyet Halka Partisi (CHP) Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun göreve getirilmesi için Genel İcra Dairesi'ne dilekçe verdi. Başvuru kabul edildi.

"Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur..." mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Arınacağız" dedi. CHP'yi ahlaki kodlarını döndüreceklerini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü (27 Mayıs) basın buluşmasında da "Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır" dedi.

"BÜTÜN GERÇEKLERİ ANLATACAĞIM"

CHP lideri, "Halkın da partililerin de gerçekleri duyması lazım. Mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı bütün gerçekleri halkla paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldi" dedi.

Bay Kemal'in 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde partililerle buluşması 1 Haziran'da da PM ve YDK'yı toplaması bekleniyor.

