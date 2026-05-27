CHP lideri Kılıçdaroğlu "aday olmam" demedi: "Hele bir kurultayın yolunu açalım Allah kerim"
CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası yeni bir dönemin kapılarını araladı. Parolayı "Arınacağız kazanacağız" olarak belirleyen Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay için yargı sürecini işaret etti. Özgür Özel'den gelen "2 milyon üyeye soralım, genel başkanı seçelim" önerisine kapıları kapadı. Kılıçdaroğlu, "aday olur musunuz?" sorusuna ise "Hele bir kurultayın yolunu açalım Allah kerim" yanıtını verdi.
