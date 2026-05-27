İspanya'da Pedro Sanchez'e baskı: Polis Sosyalist Parti'nin genel merkezine girdi

İspanyol polisi, Sosyalist Parti'nin Madrid'deki genel merkezine yolsuzluk soruşturması kapsamında belgeler talep etmek için girdi.

Operasyon, eski Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero hakkında resmi soruşturma başlatılmasının ardından gerçekleşti.

Adli kaynaklar, polis operasyonunun SEPI bünyesindeki usulsüzlük iddialarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Ana muhalefet lideri Alberto Nunez Feijoo, Sanchez hükümetine yönelik yolsuzluk iddiaları nedeniyle erken seçim çağrısında bulundu.

Başbakan Pedro Sanchez, Vatikan'da bulunurken Zapatero soruşturması sonrası ilk basın toplantısını düzenleyecek.

İspanya'da yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İspanyol polisi iktidardaki Sosyalist Parti'nin Madrid'deki genel merkezine girerek eski bir parti üyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı belgeleri talep etti. SANCHEZ HÜKÜMETİNE BASKI Operasyon, eski Sosyalist Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun geçen hafta hakkında resmi soruşturma başlatılmasının ardından geldi. Söz konusu gelişme, Başbakan Pedro Sanchez hükümeti üzerindeki baskıyı artıran çok sayıdaki yolsuzluk davasından biri olarak dikkat çekiyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fotoğraflar: Reuters, AFP SOSYALİST PARTİ'YE POLİS BASKINI El Confidencial gazetesinin haberini doğrulayan adli kaynaklar; İspanya sivil muhafızlarının (Guardia Civil) karmaşık ve hassas soruşturmaları yürüten özel bir birimi olan UCO'ya bağlı ajanların, belgeleri talep etmek üzere parti genel merkezine gittiğini bildirdi. Gazete, operasyonun devlet holding şirketi SEPI bünyesinde eski parti üyesi Leire Diez'in de adının karıştığı iddia edilen usulsüzlüklere yönelik bir incelemeyle bağlantılı olduğunu aktardı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Avrupa Birliği ve batı dünyasında Filistin davasına, haklarına ve bağımsızlığına en güçlü, en açık desteği ile biliniyor. Özellikle Gazze'deki insani kriz karşısında İsrail hükümetine ve Benjamin Netanyahu yönetimine yönelik sert çıkışlarıyla uluslararası arenada dikkat çekiyor. ANA MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI Ana muhalefetteki muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, Sanchez hükümetinin yolsuzluk "koktuğunu" belirterek erken seçim çağrısını yineledi.