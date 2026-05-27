İspanya'da Pedro Sanchez'e baskı: Polis Sosyalist Parti'nin genel merkezine girdi
İspanya’da yolsuzluk soruşturması kapsamında polis, Başbakan Pedro Sanchez'in partisi Sosyalist Parti’nin Madrid’deki genel merkezine baskın düzenledi. Operasyon, eski Başbakan Zapatero hakkında resmi soruşturma başlatılmasının ardından Sanchez hükümeti üzerindeki baskıyı daha da artırdı.
İspanya'da yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İspanyol polisi iktidardaki Sosyalist Parti'nin Madrid'deki genel merkezine girerek eski bir parti üyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı belgeleri talep etti.
SANCHEZ HÜKÜMETİNE BASKI
Operasyon, eski Sosyalist Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun geçen hafta hakkında resmi soruşturma başlatılmasının ardından geldi. Söz konusu gelişme, Başbakan Pedro Sanchez hükümeti üzerindeki baskıyı artıran çok sayıdaki yolsuzluk davasından biri olarak dikkat çekiyor.
SOSYALİST PARTİ'YE POLİS BASKINI
El Confidencial gazetesinin haberini doğrulayan adli kaynaklar; İspanya sivil muhafızlarının (Guardia Civil) karmaşık ve hassas soruşturmaları yürüten özel bir birimi olan UCO'ya bağlı ajanların, belgeleri talep etmek üzere parti genel merkezine gittiğini bildirdi. Gazete, operasyonun devlet holding şirketi SEPI bünyesinde eski parti üyesi Leire Diez'in de adının karıştığı iddia edilen usulsüzlüklere yönelik bir incelemeyle bağlantılı olduğunu aktardı.
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Avrupa Birliği ve batı dünyasında Filistin davasına, haklarına ve bağımsızlığına en güçlü, en açık desteği ile biliniyor. Özellikle Gazze'deki insani kriz karşısında İsrail hükümetine ve Benjamin Netanyahu yönetimine yönelik sert çıkışlarıyla uluslararası arenada dikkat çekiyor.
ANA MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
Ana muhalefetteki muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, Sanchez hükümetinin yolsuzluk "koktuğunu" belirterek erken seçim çağrısını yineledi.
SANCHEZ VATİKAN ZİYARETİNDEYDİ
Papa 14. Leo'nun önümüzdeki ay İspanya'ya yapacağı ziyaret öncesinde Vatikan'da bulunan Başbakan Sanchez'in, günün ilerleyen saatlerinde bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Bu, Zapatero hakkında soruşturma başlatılmasından bu yana Sanchez'in gerçekleştireceği ilk basın toplantısı olacak.
Zapatero davası, Başbakan'ın yakın çevresini hedef alan birkaç iddia edilen yolsuzluk vakasından yalnızca biri. Sanchez'in kardeşi David Sanchez'in nüfuz ticareti suçlamasıyla hakim karşısına çıkması beklenirken, eşi Begona Gomez ise ayrı bir yolsuzluk davası kapsamında soruşturuluyor. Başbakan Sanchez, aile üyelerine yönelik bu davaları asılsız olarak nitelendirerek sağ kanat tarafından yürütülen bir "karalama kampanyası" olarak değerlendiriyor.