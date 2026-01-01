PODCAST CANLI YAYIN
Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerini açıkladı! Galatasaray zirvede...

TFF, harcama limitlerini açıkladı... En yüksek harcama limidine sahip olan Galatasaray’ın ezeli rakiplerine büyük fark atması dikkat çekti

Giriş Tarihi :01 Ocak 2026
Futbol Federasyonu, yarın başlayacak ve 6 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminde takımların harcama limitlerini belirledi. En yüksek harcama limitine 12 milyar 867 milyon 502 bin 920 lira ile Galatasaray sahip oldu. Trabzonspor'un harcama limiti 7 milyar 856 milyon 638 bin 973 lira, Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 222 milyon 490 bin 850 lira ve Beşiktaş'ın harcama limiti 5 milyar 830 milyon 441 bin 31 lira oldu. G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki gelirleri harcama limitlerine şimdi yansıdı ve büyük fark ortaya çıktı.


Takım Harcama limiti

G.Saray 12.867.502.920

Trabzon 7.856.638.973

F.Bahçe 6.222.490.850

Beşiktaş 5.830.441.031

