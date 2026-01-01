Trabzonspor rotayı Opoku’ya kırdı

Özellikle Stefan Savic'in sakatlanması sonrası stopere iki takviye yapmak için 'acil' koduyla kolları sıvayan Trabzonspor, Wolfsberger forması giyen Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağlamak istiyor ancak Avusturya ekibi 12 milyon euro talep ediyor. Fırtına ise bonuslarla birlikte 7 milyon euronun üzerine çıktı. Ama şu ana dek anlaşma sağlamanadığı için Trabzonspor kurmayları, rotasını Başakşehir'den Jerome Opoku'ya kırdı. Sözleşmesi 2027'de bitecek olan Ganalı stoper ile temas kuruldu. 1.97 boyundaki savunmacı bordo-mavili kulübe olumlu dönüş yaptı. Bu sezon toplam 19 maça çıkıp 2 asistlik performans sergileyen Opoku'nun bonservis değeri 5 milyon euro.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN