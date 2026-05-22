ABD-İran hattında anlaşma iddiası: 9 maddelik taslak ortaya çıktı

ABD- İran hattında Pakistan aracılığıyla temaslar devam ederken Suudi Arabistan medyası, birkaç saat içinde ABD ile İran arasında anlaşmanın onaylanacağını belirtti ve anlaşma taslağı olduğunu iddia ettiği bir metin yayımladı.

SUUDİ BASININDAN 9 MADDE İDDİASI

El Arabiya ve El Hadath'ın belirttiğine göre taslakta tüm cephelerde derhal, kapsamlı ve koşulsuz bir ateşkes de dahil olmak üzere 9 madde yer alıyor.

TÜM OPERASYONLAR DURACAK

İddiaya göre taslak ayrıca her iki tarafın da askeri, sivil veya ekonomik altyapıyı hedef almaktan kaçınmasını şart koşuyor. Bunun dışında da askeri operasyonların durdurulmasını ve medya savaşının sona ermesini talep ediyor.

Tahran'da bulunan Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştü

TASLAK METİNDE NELER VAR?

Taslak metinde ayrıca egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve iç işlerine müdahale edilmemesi de öngörülüyor. El Arabiya'nın belirttiğine göre ayrıca Arap Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınmasını da içeriyor.

Ortaya atılan taslak metinde ayrıca ortak bir izleme ve çatışma çözüm mekanizmasının kurulması da yer alıyor. İddiaya göre çözüme kavuşturulmamış konulara ilişkin görüşmelerin 7 gün içinde başlaması gerektiği de belirtiliyor.