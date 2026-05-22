ABD-İran hattında anlaşma iddiası: 9 maddelik taslak ortaya çıktı
Suudi Arabistan medyası, ABD ile İran arasında birkaç saat içinde anlaşma sağlanabileceğini öne sürüyor. Taraflar arasında hazırlandığı iddia edilen 9 maddelik taslak metin gündem oldu. Taslakta derhal ateşkes, askeri operasyonların durdurulması ve İran’a yönelik yaptırımların kademeli kaldırılması gibi maddelerin yer aldığı belirtildi. Pakistanlı kaynaklar ise görüşmelerde “temkinli iyimserlik” olduğunu ifade etti.
ABD-İran hattında Pakistan aracılığıyla temaslar devam ederken Suudi Arabistan medyası, birkaç saat içinde ABD ile İran arasında anlaşmanın onaylanacağını belirtti ve anlaşma taslağı olduğunu iddia ettiği bir metin yayımladı.
SUUDİ BASININDAN 9 MADDE İDDİASI
El Arabiya ve El Hadath'ın belirttiğine göre taslakta tüm cephelerde derhal, kapsamlı ve koşulsuz bir ateşkes de dahil olmak üzere 9 madde yer alıyor.
TÜM OPERASYONLAR DURACAK
İddiaya göre taslak ayrıca her iki tarafın da askeri, sivil veya ekonomik altyapıyı hedef almaktan kaçınmasını şart koşuyor. Bunun dışında da askeri operasyonların durdurulmasını ve medya savaşının sona ermesini talep ediyor.
TASLAK METİNDE NELER VAR?
Taslak metinde ayrıca egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve iç işlerine müdahale edilmemesi de öngörülüyor. El Arabiya'nın belirttiğine göre ayrıca Arap Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınmasını da içeriyor.
Ortaya atılan taslak metinde ayrıca ortak bir izleme ve çatışma çözüm mekanizmasının kurulması da yer alıyor. İddiaya göre çözüme kavuşturulmamış konulara ilişkin görüşmelerin 7 gün içinde başlaması gerektiği de belirtiliyor.
"DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"
İddiaya göre İran'ın şartlara uyması karşılığında ABD yaptırımları kademeli olarak kaldırılacak. İlk anlaşmanın, her iki tarafın da resmi olarak duyurmasının ardından derhal yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Pakistanlı bir kaynak ise olası bir anlaşmaya ilişkin devam eden görüşmelerde temkinli bir iyimserliğin hakim olduğunu söyledi. Kaynak "ABD ve İran arasında geçici bir anlaşmadan başka alternatif yok." dedi. İki tarafın da yüksek talepleri olduğu için aradaki farkı kapatmanın kolay olmadığını vurguladı.