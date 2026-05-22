Finansal İstikrar Komitesi'nden dezenflasyon açıklaması: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dirençli | Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Toplam işlem hacmi 119,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi ise yüzde 2,88 değer kazandı. Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 5,95 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 4,66 ile finansal kiralama faktoring oldu. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlikler ve önemli şirketlerin halka arz girişimleri küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne negatif başlamasına karşın en düşük 12.966,26 seviyesini görmesinin ardından gelen, genele yayılan destek alımlarıyla günün ilk yarısını pozitif seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti. ORTA VE UZUN VADEDE BİR ETKİSİ YOK



Öte yandan 21 Mayıs 2026 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından piyasalarda kısa süreli dalgalanma yaşandı. Ancak uzman değerlendirmelerine göre söz konusu gelişmenin orta ve uzun vadede makroekonomik görünümü değiştirecek ölçekte bir etkisinin bulunmadığı ifade edildi.



BAYRAM ÖNCESİ NAKDE GEÇME EĞİLİMİ



Borsa İstanbul'da gün içerisinde yaşanan satış baskısının, karar öncesinde de etkili olduğu belirtilirken, bayram tatili öncesi yatırımcıların T+2 kuralı nedeniyle nakde geçme eğiliminin piyasada zaten satıcılı bir görünüm oluşturduğu kaydedildi. Aracı kurum dağılımlarına göre saat 15.30 itibarıyla piyasada satış ağırlıklı bir seyir izlendiği, kapanış verilerinde ise bazı büyük aracı kurumlardaki satışların gün sonuna doğru gerilediği görüldü.

Borsa İstanbul PİYASADA GEÇİCİ DALGALANMA Piyasalarda yaşanan hareketliliğin büyük ölçüde algoritmik işlemler ve küçük yatırımcıların panik satışlarından kaynaklandığı değerlendirilirken, volatilitenin geçici olduğu vurgulandı. Öte yandan diğer ekonomik göstergelerde dikkat çekici bir bozulma yaşanmadığı bildirildi. DÖVİZDE CİDDİ BİR OYNAKLIK GÖRÜLMEDİ



Kararın ardından döviz kurunda ciddi bir oynaklık gözlenmezken, Türkiye'nin kredi risk primleri (CDS) 247 seviyesinden 257'ye yükseldi. Yaklaşık yüzde 4'lük artışa işaret eden bu yükselişin sınırlı kaldığı ifade edildi.