Trabzonspor - Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde ilk 11'ler belli oldu!
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor ile Konyaspor, Corendon Airlines Park'ta kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililer 10, yeşil beyazlılar ise 2'inci kez kupayı müzesine götürmek amacında. İki takımın da hedefi şehrine zaferle dönebilmek. Kritik randevu öncesinde ilk 11'ler belli oldu. ATV'den yayınlanan Trabzonspor - Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor: Onana, Benjamin, Muçi, Savic, Mustafa, Pina, Zubkov, Tim, Nwaiwu, Onuachu, Augusto
Konyaspor: Bahdadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz, Bardhi, Diogo, Muleka
KUPANIN GOLCÜSÜ MUÇİ
Trabzonspor’da kupanın en skorer ismi 4 golle Ernest Muçi oldu. Arnavut futbolcu özellikle grup aşaması ve yarı final performansıyla dikkat çekti.
Bordo-mavililer kupada çıktığı 7 maçta 17 gol atarken yalnızca 5 gol yedi.
FATİH TEKKE İLK PEŞİNDE
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, antrenörlük kariyerindeki ilk kupasını kazanmak için sahaya çıkacak. Bordo mavil formayla futbolculuk döneminde 3 defa Türkiye Kupası zaferleri yaşayan Tekke, bu kez teknik adam olarak tarih yazmayı hedefliyor.
KONYASPOR İKİNCİ KEZ FİNALDE
Konyaspor ise tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası finaline çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip ilk ve tek şampiyonluğunu 2016-2017 sezonunda penaltılarla İstanbul Başakşehir F.K. karşısında elde etmişti.
TRABZONSPOR 10. ZAFERİ HEDEFLİYOR
Bordo-mavililer bugüne kadar 17 kez final oynadı ve 9 kez kupayı müzesine götürdü. Karadeniz temsilcisi son olarak 2019-2020 sezonunda kupayı kazanmıştı.
Trabzonspor, finalde daha önce Beşiktaş, Gençlerbirliği, Galatasaray, Bursaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında şampiyonluk yaşadı.
TÜRKİYE KUPASI 64. KEZ SAHİBİNİ BULUYOR
Türkiye Kupası tarihinde şimdiye kadar finaller 32 kez tek maç, 31 kez ise çift maç sistemiyle oynandı. Organizasyon tarihinde bir kez hükmen galibiyetle, bir kez de kura sonucu şampiyon belirlendi.
1966-1967 sezonunda Altay ile Göztepe arasındaki final, kura atışıyla sonuçlandı ve kupayı siyah beyazlılar kazandı.