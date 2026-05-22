CHP’de delege kızına iş hattı! CV genel merkeze taşındı
CHP’de kurultay tartışmalarına bu kez “delege kızına iş” iddiası eklendi. Kahramanmaraş Göksun delegesi Gülhan Aydın’ın kızı Tuğçe Aydın’ın CV’sini Özkan Yalım’a gönderdiği, Yalım’ın ise süreci “Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz” sözleriyle tarif ettiği yazışmalar ortaya çıktı. CV’nin CHP Genel Merkezi’nden gölge milletvekili Suat Özçağdaş ve Umut Akdoğan’a da iletildiği öne sürüldü.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sonrası başlayan tartışmalara yeni bir yazışma trafiği eklendi. Kahramanmaraş Göksun kurultay delegesi Gülhan Aydın'ın kızı Tuğçe Aydın ile CHP'li Özkan Yalım arasında geçtiği belirtilen WhatsApp yazışmalarında, CV gönderimi, büyükşehir belediyesi üzerinden yönlendirme ve "Özgür Özel ekibi" ifadesi dikkat çekti.
Yazışmalara göre süreç, Gülhan Aydın ile Özkan Yalım arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından başladı. Tuğçe Aydın, annesiyle yapılan görüşmeyi hatırlatarak CV'sini Yalım'a gönderdi. İddiaya göre Özkan Yalım da bu CV'yi CHP Genel Merkezi'nden Suat Özçağdaş ve Umut Akdoğan'a iletti.
KURULTAY DELEGESİNİN KIZI CV GÖNDERDİ
WhatsApp yazışmalarında Tuğçe Aydın'ın, Özkan Yalım'a "Merhaba Özkan Bey" diye mesaj attığı görüldü. Ardından "CV.pdf" başlıklı dosya gönderildi.
Tuğçe Aydın, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Merhaba Özkan Bey, ben kurultay delegesi Gülhan Aydın'ın kızı Tuğçe Aydın. Annemle konuşmuşsunuz. CV'mi attım ben de size."
Yalım'ın ise bu mesajlara "Tamam", "Selamlar" ve "İlgileniyorum" yanıtlarını verdiği görüldü.
"SİZİ ARAYACAKLAR, MERAK ETMEYİN"
Yazışmaların devamında 30 Ekim 2023 tarihli mesajlar dikkat çekti. Tuğçe Aydın, "Sayın vekilim merhaba. Ne yaptınız acaba merak ettim" diyerek sürecin durumunu sordu.
Yalım, bu mesaja şu yanıtı verdi:
"Selamlar Tuğçe Hanım. Sizi arayacaklar en kısa sürede büyükşehirden. Merak etmeyin."
Bu yanıtın ardından Tuğçe Aydın, Özkan Yalım'a hangi şehirde olduğunu sordu. Aydın, kendisini Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden aradıklarını belirterek şu mesajları gönderdi:
"Özkan bey siz hangi şehirdesiniz?"
"Şunun için soruyorum."
"Az önce beni büyükşehirden aradılar. Mersin'den. Acaba siz mi yönlendirdiniz dedim. Arayan kişi sadece bir bilgim yok. Aramamı söylediler dedi."
"Biz Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz"
Tuğçe Aydın'ın Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden arandığını söylemesinin ardından Yalım'ın verdiği yanıt, yazışmaların en dikkat çeken bölümü oldu.
Yalım, önce "Evet" dedi. Ardından şu ifadeyi kullandı:
"Biz Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz."
Yalım'ın devamında "Annenize Özkan Yalım Bey'in selamı var diye söyleyin" mesajını gönderdiği görüldü. Tuğçe Aydın ise "Anladım. Teşekkür ederim. Tabii iletirim" yanıtını verdi.
"BELEDİYEDE BİR İŞ Mİ YOKSA ÖZEL OKUL MU?"
Yazışmanın devamında Tuğçe Aydın, kendisine yapılan yönlendirmenin niteliğini sordu. Aydın'ın, "Peki bir şeyi merak ettim. Bu belediyede bir iş mi yoksa özel okul mu?" mesajını gönderdiği görüldü.
Aydın, ardından "Çünkü bana bilgi verilmedi" dedi.
Yalım ise bu soruya belediyelerin kreş ve anaokullarını işaret ederek yanıt verdi:
"Belediyelerimizin kreş ve anaokullarımız var. Her büyük şehirde çok sayıda var."
"KOLAY KOLAY GİREMİYORUZ"
Tuğçe Aydın, Yalım'ın bu yanıtı üzerine belediyelerdeki kreş ve anaokulu imkanlarına rağmen işe girişte zorluk yaşandığını ifade etti.
Aydın, şu mesajları gönderdi:
"Peki anladım. Ama kolay kolay giremiyoruz işte maalesef. En basitinden ücretli öğretmenlik bile yaptırmıyorlar."
Daha sonra "Ama size teşekkür ederim. Kolay gelsin" ifadelerini kullandı. Yalım ise "Sağol hocam" yanıtını verdi.
Aydın'ın devamında "Ortaokul için var mı peki" diye sorduğu, Yalım'ın ise "Sadece anaokul diye biliyorum" dediği görüldü.
2025'TE YENİDEN İŞ TALEBİ
Yazışmalarda 13 Ağustos 2025 tarihli yeni bir mesaj da yer aldı. Tuğçe Aydın, bu kez kendisini yeniden tanıtarak iş talebini doğrudan dile getirdi.
Aydın, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın milletvekilim öncelikle merhaba, ben K. Maraş Göksun kurultay delegesi Gülhan Aydın'ın kızıyım. Numaranızı annemden aldım. Ben sosyal bilgiler öğretmenliği mezunuyum. Beş sene oldu atamam olmadı. Vekilim bir iş bulma durumunuz olabilir mi?"
Bu mesaj, kurultay delegesinin kızı üzerinden başlayan temasın yaklaşık iki yıl sonra yeniden iş talebiyle gündeme geldiğini ortaya koydu.
CV GENEL MERKEZE TAŞINDI İDDİASI
Yazışmalarda Tuğçe Aydın'ın CV'sini Özkan Yalım'a gönderdiği açık şekilde yer aldı. İddiaya göre Yalım, söz konusu CV'yi CHP Genel Merkezi'nden CHP'nin gölge milletvekili Suat Özçağdaş ve Umut Akdoğan'a iletti.
Böylece Kahramanmaraş Göksun kurultay delegesi Gülhan Aydın'ın kızı için başlayan iş talebi sürecinin, büyükşehir belediyesi ve CHP Genel Merkezi hattına uzandığı öne sürüldü.
DELEGE, BELEDİYE VE GENEL MERKEZ HATTI
Yazışmalarda telefon numarası kullanılmazken, mesaj trafiğinde üç kritik başlık öne çıktı: Kurultay delegesinin kızı tarafından gönderilen CV, büyükşehir belediyesi üzerinden yapılan arama ve "Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz" ifadesi.
CHP'de kurultay sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken, bu yazışmalar "delege, belediye ve genel merkez" hattında nasıl bir ilişki ağı kurulduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı.