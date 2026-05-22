ABD’de kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye 27 milyar lira tasarruf etmişti
ABD’de kalıcı yaz saati için kritik adım atıldı. Temsilciler Meclisi komitesi tasarıyı ezici çoğunlukla kabul etti. Donald Trump da destek vererek yılda iki kez saat değişimini “saçma” diye nitelendirdi. Tasarı yasalaşırsa ABD’de saatler artık geri alınmayacak. Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasının temeli dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından atılmış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2016 Ekim–2025 Mart döneminde bugünkü elektrik fiyatlarıyla yaklaşık 27 milyar liraya denk gelen 13 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını açıklamıştı.
- ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi, 'Güneş Işığını Koruma Yasası'nı kabul ederek Meclis genel kuruluna sevk etti.
- ABD Başkanı Donald Trump, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi için destek verdiğini açıkladı.
- Trump, saatlerin yılda iki kez ileri ve geri alınmasını 'saçma bir prodüksiyon' olarak nitelendirdi.
- Tasarı yasalaşırsa, ABD genelinde kasım ayında saatlerin geri alınmasına son verilecek ve ileri saat pozisyonu kalıcı olacak.
- Benzer bir yasa tasarısı 2022'de Senato'dan geçmiş ancak Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunulmamıştı.
ABD'de yıllardır tartışma konusu olan yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi için kritik bir adım atıldı. Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi, "Güneş Işığını Koruma Yasası"nı (Sunshine Protection Act) 1'e karşı 48 gibi ezici bir çoğunlukla kabul ederek Meclis genel kuruluna sevk etti.
ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada tasarıya tam destek verdiğini belirterek bu yasanın yürürlüğe girmesi için "çok sıkı çalışacağını" ilan etti.
"BU SAÇMA ÜRETİME SON VERME ZAMANI"
Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, yılda iki kez saatlerin ileri ve geri alınmasını "saçma bir prodüksiyon" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:
"Yüz milyonlarca dolar her yıl insanların, şehirlerin ve eyaletlerin saatlerini değiştirmeye zorlanması yüzünden heba oluyor. Bu saatlerin birçoğu kulelerde yer alıyor. Bunları yılda iki kez ayarlamak için ağır ekipman kiralamanın veya kullanmanın maliyeti inanılmaz derecede yüksek!"
Trump ayrıca, akşam saatlerinin daha uzun ve aydınlık olmasını sağlayan yaz saati uygulamasının halk arasında çok daha popüler bir alternatif olduğunu vurgulayarak "İnsanların 'Saat' hakkında endişelenmeyi bırakmasının zamanı geldi. Bu Cumhuriyetçi Parti için de çok güzel bir zafer olacak. Alın bunu! Kim buna karşı olabilir ki, bu çok kolay bir karar!" dedi.
Türkiye'de temeli Berat Albayrak döneminde atılmıştı
Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasının temelleri dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından atılmıştı. Yaz saati uygulaması Türkiye'nin enerji tasarrufunda tarihi bir başarıya dönüştü. Geçtiğimiz aylarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2016 Ekim–2025 Mart döneminde bugünkü elektrik fiyatlarıyla yaklaşık 27 milyar liraya denk gelen 13 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını açıkladı.
ABD'DE KALICI YAZ SAATİ
Kalıcı Yaz Saati: Tasarı yasalaşırsa, ABD genelinde kasım ayında saatlerin geri alınması uygulamasına son verilecek ve ilkbaharda geçilen ileri saat pozisyonu kalıcı olacak.
Muafiyetler: Hawaii ve Arizona'nın büyük bölümü gibi halihazırda saat değişimi yapmayan ve standart zaman dilimini kullanan bölgeler bu zorunluluktan muaf tutulmaya devam edecek.
DAHA ÖNCE DE SENATO'DAN GEÇMİŞTİ
Benzer bir yasa tasarısı 2022 yılında Senato'dan oy birliğiyle geçmiş ancak Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunulmadan kalmıştı. Sağlık örgütleri ve bazı uzmanlar, insan biyolojisine daha uygun olduğu gerekçesiyle kış saatinin (standart zaman) kalıcı olmasını savunurken ticaret, turizm ve rekreasyon sektörleri akşam saatlerinde daha fazla gün ışığı sağlayan kalıcı yaz saatini destekliyor.
Tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisi genel kurulu ve Senato'dan geçerek Trump'ın imzasına sunulması gerekiyor.