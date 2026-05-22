ABD’de kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye 27 milyar lira tasarruf etmişti

ABD'de yıllardır tartışma konusu olan yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi için kritik bir adım atıldı. Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi, "Güneş Işığını Koruma Yasası"nı (Sunshine Protection Act) 1'e karşı 48 gibi ezici bir çoğunlukla kabul ederek Meclis genel kuruluna sevk etti. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada tasarıya tam destek verdiğini belirterek bu yasanın yürürlüğe girmesi için "çok sıkı çalışacağını" ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fotoğraflar: Takvim, Reuters "BU SAÇMA ÜRETİME SON VERME ZAMANI" Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, yılda iki kez saatlerin ileri ve geri alınmasını "saçma bir prodüksiyon" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı: "Yüz milyonlarca dolar her yıl insanların, şehirlerin ve eyaletlerin saatlerini değiştirmeye zorlanması yüzünden heba oluyor. Bu saatlerin birçoğu kulelerde yer alıyor. Bunları yılda iki kez ayarlamak için ağır ekipman kiralamanın veya kullanmanın maliyeti inanılmaz derecede yüksek!" Trump ayrıca, akşam saatlerinin daha uzun ve aydınlık olmasını sağlayan yaz saati uygulamasının halk arasında çok daha popüler bir alternatif olduğunu vurgulayarak "İnsanların 'Saat' hakkında endişelenmeyi bırakmasının zamanı geldi. Bu Cumhuriyetçi Parti için de çok güzel bir zafer olacak. Alın bunu! Kim buna karşı olabilir ki, bu çok kolay bir karar!" dedi.