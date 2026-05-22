Kirli çark Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesinin ifadelerinde: Gökhan Zeybek'in kızına 500 bin dolar | Genel Merkez'e giden paralar | Delegelere dolar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü "rüşvet" ve "kara para aklama" soruşturmasında tutuklanan Meclis Üyesi İlker Uluer’in evinden 95 bin döviz çıkarken, savcılıkta verdiği ifade kirli çarkı deşifre etti. EYT emeklisi olduğunu belirten Uluer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in ABD’deki kızına 500 bin dolar gönderdiğini söyledi. CHP Genel Merkezi’ne düzenli para aktarıldığını öne süren Uluer Özgür Özel’in seçildiği ve mutlak butlan kararı çıkan 38. Olağan Kurultay’ında Erzurum delegelerini ikna etmek için "130.000 dolar para verildiğini" itiraf ederek kirli para trafiğini tek tek ifşa etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında ifadesi alınan Beşiktaş ve İBB Belediye Meclis Üyesi İlker Uluer, belediye kaynaklarının kişisel harcamalardan CHP kurultay delegelerine kadar uzanan geniş bir ağda nasıl nakit olarak dağıtıldığını tüm ayrıntılarıyla itiraf etti.
3 İSİM TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Belediye Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş ve CHP Meclis Üyesi İlker Uluer, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında daha önce de eski CHP Meclis Üyesi Nazire Oylum Işık ile Sarbel Organizasyon işçisi Özlem Demir Karakaş tutuklanmıştı.
MECLİS ÜYESİNİN EVİNDEN SERVET ÇIKTI
Tutuklanan şüphelilerden Beşiktaş ve İBB Belediye Meclis Üyesi İlker Uluer'in evinde yapılan adli aramalarda 90 bin Amerikan Doları ve 5 bin Avro nakit para ele geçirildi.
EYT emeklisi olduğunu ve resmi bir işinin bulunmadığını beyan eden Uluer, bu paranın aile birikimi olduğunu iddia etti. Ancak resmi bir geliri olmamasına rağmen yakın dönemde Ayvalık'ta milyonlarca liralık bir ev ile Bergama'da arsa satın aldığını, harcamalarının bir kısmını ise elden nakit olarak ödediğini kabul etti.
"BELEDİYEDE ÇANTACILIK YAPILIYOR, ESNAFTAN PARA TOPLANIYOR"
Takvim.com.tr İlker Uluer'in savcılık ifadesine ulaştı. Beşiktaş Belediyesi'ndeki imar ve ruhsat işlemlerinde dönen maddi ilişkileri deşifre ederek ilçedeki büyük markalardan menfaat talep edildiğini belirten Uluer, ifadesinde şu iddialarda bulundu:
"Beşiktaş ilçesinde insanlar belediyeye müracaat ettiklerinde kendilerinden maddi menfaat talebinde bulunulduğunu bana anlatırlardı. Akmerkez' de bulunan Vakko isimli mağazadan ve Etiler Metrosuna yakın Kahve Dünyası isimli mağazadan Ali Rıza YILMAZ' ın para aldığını duydum. Ancak ne kadar para alındığını bilmiyorum. Ali Rıza YILMAZ'ın yanında genelde Tacettin BUĞA, Ali Rıza GÜRGEN ve Bülent KARAKAŞ isimli belediye çalışanları bulunurdu. Bu kişiler ile ilgili olarak çantacılık yaptıklarına dair söylentiler vardır."
Uluer ayrıca, belediyenin ilk döneminde imar konularında tek yetkilinin Ender Topcuoğlu olduğunu, müteahhitlerle görüşmeleri onun yürüttüğünü, ölümünün ardından ise bu trafiğin koordinatör başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'a geçtiğini iddia etti.
"GÖKHAN ZEYBEK'İN KIZINA ABD'DE 500 BİN DOLAR GÖNDERİLDİ"
Soruşturma dosyasındaki en sarsıcı iddialardan biri ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek arasındaki parasal ilişki oldu. Belediye kaynaklarının parti yöneticilerinin yakınlarına aktarıldığını öne süren Uluer ifadesinde aynen şunları söyledi:
"Rıza AKPOLAT'ın, Gökhan ZEYBEK ile yakın ilişkisi vardı. Her platformda Gökhan ZEYBEK'i destekliyordu. Gökhan ZEYBEK'in Amerika'da okuyan kızının masraflarının Rıza AKPOLAT tarafından karşılandığını Taner ÇUKADAR'dan duydum. Gökhan ZEYBEK'in kızına yaklaşık 500.000 USD'ye yakın para gönderdiklerini bana söylemişti."
Uluer, Belediye Başkanı Akpolat'ın ayrıca Esmeray YILDIRIM isimli güzellik uzmanının Levent'te bulunan lüks kliniğinin inşaat masraflarını da karşıladığını koruma müdürü Ömer Çelik'ten duyduğunu iddia etti.
GENEL MERKEZE DÜZENLİ PARA VE KURULTAYDA 130 BİN DOLARLIK SEÇİM RÜŞVETİ
Beşiktaş Belediyesi'nin imkanlarının CHP Genel Merkezi ve parti içi seçimleri dizayn etmek için kullanıldığını iddia eden Uluer, kurultay sürecine dair şok detaylar verdi. Rıza Akpolat'ın, Özgür ÖZEL, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Özgür Karabat ile ilişkilerini tam olarak bilmediğini söyleyen Uluer, "Ancak Taner ÇUKADAR'dan duyduğum kadarıyla genel merkeze destek adı altında düzenli para gönderiyormuş, bu paranın kaynağını bilmiyorum." dedi.
DELEGELERİ İKNA ETMEK İÇİN 130 BİN DOLAR
Rıza Akpolat'ın "destek" adı altında genel merkeze düzenli para gönderdiğini duyduğunu söyleyen Uluer, Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'da delegelerin nasıl ikna edildiğini şu sözlerle anlattı:
"Duyduğum kadarıyla Erzurum il başkanı Safi KARAYALÇIN'a kurultayda Özgür ÖZEL'e oy vermesi için Beşiktaş Belediyesi' nden ihaleler verilmiş. Yine bu kişinin Erzurum delegelerini (10 delege) ikna etmesi için 130.000 USD para verildiğini Alican ABACI'dan duydum. Ümraniye ilçe örgütünde Hayati KAYA isimli delege kurultayda Özgür ÖZEL'e oy vermesi için Beşiktaş Belediyesi' nde işe alınmış. Çekmeköy ilçe başkanı Melda TANIŞMAN TUTAN'ın erkek kardeşinin Beşiktaş Belediyesi' nde işe alındığını duydum."
Uluer, kurultay sürecinde Ankara'daki lüks Marriott Otel'de konaklayan birçok partilinin masraflarının da bizzat Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından karşılandığını sözlerine ekledi.