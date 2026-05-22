"GÖKHAN ZEYBEK'İN KIZINA ABD'DE 500 BİN DOLAR GÖNDERİLDİ"

Soruşturma dosyasındaki en sarsıcı iddialardan biri ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek arasındaki parasal ilişki oldu. Belediye kaynaklarının parti yöneticilerinin yakınlarına aktarıldığını öne süren Uluer ifadesinde aynen şunları söyledi:

"Rıza AKPOLAT'ın, Gökhan ZEYBEK ile yakın ilişkisi vardı. Her platformda Gökhan ZEYBEK'i destekliyordu. Gökhan ZEYBEK'in Amerika'da okuyan kızının masraflarının Rıza AKPOLAT tarafından karşılandığını Taner ÇUKADAR'dan duydum. Gökhan ZEYBEK'in kızına yaklaşık 500.000 USD'ye yakın para gönderdiklerini bana söylemişti."

Uluer, Belediye Başkanı Akpolat'ın ayrıca Esmeray YILDIRIM isimli güzellik uzmanının Levent'te bulunan lüks kliniğinin inşaat masraflarını da karşıladığını koruma müdürü Ömer Çelik'ten duyduğunu iddia etti.