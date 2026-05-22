Galatasaray'a 20'lik süper yetenek! Transferde PSG de var: Bonservisi belli oldu
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Lokomotiv Moskova’nın genç yıldızı Aleksey Batrakov için devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki futbolcunun ailesiyle görüşme planı yaptığı iddia edildi.
Galatasaray'da şampiyonluğun ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon kadro planlaması kapsamında genç ve potansiyelli yıldızları da yakından takip ediyor.
HEDEF ALEKSEY BATRAKOV
Yeni Asır'da yer alan habere göre Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta saha Aleksey Batrakov için harekete geçti.
Genç futbolcunun Barcelona ve Paris Saint-Germain tarafından da takip edildiği öne sürüldü.
BABASIYLA GÖRÜŞME PLANI
Galatasaray'ın, Batrakov transferinde oyuncu cephesini ikna etmek için ailesiyle temas kurmayı planladığı iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların ilk etapta genç yıldızın babasını ikna etmek amacıyla 4-5 milyon euro seviyesinde bir imza veya ikna parasını gözden çıkardığı belirtildi.
RUSYA'DA SEZONUN YILDIZI OLDU
Rus basınında Batrakov'un bu sezon ligin en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak gösterildiği aktarıldı.
Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 35 resmi maçta 17 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
29 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Genç orta saha, ulaştığı 29 gollük skor katkısıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Teknik kapasitesi, ceza sahasına yaptığı koşular ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Batrakov'un geleceği merak konusu oldu.
20 MİLYON EUROLUK MADDE
Aleksey Batrakov'un Lokomotiv Moskova ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Oyuncunun kontratında 2026 yazından itibaren geçerli olacak 20 milyon euro seviyesinde serbest kalma maddesi olduğu öne sürüldü.