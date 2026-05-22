Galatasaray'a 20'lik süper yetenek! Transferde PSG de var: Bonservisi belli oldu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Lokomotiv Moskova’nın genç yıldızı Aleksey Batrakov için devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki futbolcunun ailesiyle görüşme planı yaptığı iddia edildi.

  • Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'u transfer etmek için harekete geçti.
  • Batrakov'un Barcelona ve Paris Saint-Germain tarafından da takip edildiği iddia edildi.
  • Galatasaray, Batrakov'un babasını ikna etmek için 4-5 milyon euro seviyesinde bir imza parası teklif etmeyi planlıyor.
  • Batrakov, Rusya'da sezonun dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak 35 maçta 17 gol ve 12 asistle öne çıktı.
  • Batrakov'un Lokomotiv Moskova ile 2029'a kadar sözleşmesi ve 2026'dan itibaren 20 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

Galatasaray'da şampiyonluğun ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon kadro planlaması kapsamında genç ve potansiyelli yıldızları da yakından takip ediyor.

HEDEF ALEKSEY BATRAKOV

Yeni Asır'da yer alan habere göre Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta saha Aleksey Batrakov için harekete geçti.

Genç futbolcunun Barcelona ve Paris Saint-Germain tarafından da takip edildiği öne sürüldü.

Aleksey Batrakov geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor

BABASIYLA GÖRÜŞME PLANI

Galatasaray'ın, Batrakov transferinde oyuncu cephesini ikna etmek için ailesiyle temas kurmayı planladığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılıların ilk etapta genç yıldızın babasını ikna etmek amacıyla 4-5 milyon euro seviyesinde bir imza veya ikna parasını gözden çıkardığı belirtildi.

PSG de Aleksey Batrakov'u istiyor

RUSYA'DA SEZONUN YILDIZI OLDU

Rus basınında Batrakov'un bu sezon ligin en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak gösterildiği aktarıldı.

Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 35 resmi maçta 17 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Aleksey Batrakov'un 20 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor

29 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Genç orta saha, ulaştığı 29 gollük skor katkısıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Teknik kapasitesi, ceza sahasına yaptığı koşular ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Batrakov'un geleceği merak konusu oldu.

Aleksey Batrakov için Lokomotiv Moskova'nın hedefi daha yüksek seviyeler ancak serbest kalma maddesi sebebiyle eli kolu bağlı

20 MİLYON EUROLUK MADDE

Aleksey Batrakov'un Lokomotiv Moskova ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Oyuncunun kontratında 2026 yazından itibaren geçerli olacak 20 milyon euro seviyesinde serbest kalma maddesi olduğu öne sürüldü.

