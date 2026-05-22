Galatasaray'a 20'lik süper yetenek! Transferde PSG de var: Bonservisi belli oldu

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'u transfer etmek için harekete geçti.

Batrakov'un Barcelona ve Paris Saint-Germain tarafından da takip edildiği iddia edildi.

Galatasaray, Batrakov'un babasını ikna etmek için 4-5 milyon euro seviyesinde bir imza parası teklif etmeyi planlıyor.

Batrakov, Rusya'da sezonun dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak 35 maçta 17 gol ve 12 asistle öne çıktı.