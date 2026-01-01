TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan yeni yıl mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni yıl mesajı yayımladı. Hacıosmanoğlu mesajında, "Destek olmak isteyen herkesle güç birliğine hazırız. Büyük bir futbol dönüşümünü ancak birlikte başarabiliriz. Yeni yılda Milli Takımlarımızı ve kulüplerimizi önemli sınavlar bekliyor. Tarihin en iyi jenerasyonlarından birine sahip A Milli Takımımızın, Dünya Kupası bileti alması önceliğimiz olacak. Ay-Yıldızlılarımız, play-off'lardan alnının akıyla çıkarak 24 yıllık özlemimizi sonlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN