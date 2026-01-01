PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan yeni yıl mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni yıl mesajı yayımladı. Hacıosmanoğlu mesajında, “Destek olmak isteyen herkesle güç birliğine hazırız. Büyük bir futbol dönüşümünü ancak birlikte başarabiliriz. Yeni yılda Milli Takımlarımızı ve kulüplerimizi önemli sınavlar bekliyor. Tarihin en iyi jenerasyonlarından birine sahip A Milli Takımımızın, Dünya Kupası bileti alması önceliğimiz olacak. Ay-Yıldızlılarımız, play-off’lardan alnının akıyla çıkarak 24 yıllık özlemimizi sonlandıracaktır” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ocak 2026
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan yeni yıl mesajı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni yıl mesajı yayımladı. Hacıosmanoğlu mesajında, "Destek olmak isteyen herkesle güç birliğine hazırız. Büyük bir futbol dönüşümünü ancak birlikte başarabiliriz. Yeni yılda Milli Takımlarımızı ve kulüplerimizi önemli sınavlar bekliyor. Tarihin en iyi jenerasyonlarından birine sahip A Milli Takımımızın, Dünya Kupası bileti alması önceliğimiz olacak. Ay-Yıldızlılarımız, play-off'lardan alnının akıyla çıkarak 24 yıllık özlemimizi sonlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
2026 yılının ilk sabahı Galata Köprüsü’nden dünyaya yükselecek ses: Filistin’i unutmuyoruz | Çağrılar peş peşe...
CHP’li Görkem Duman’ın sevgilisi Sevcan Orhan için sit alanına inşaat izni verdiği ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan Yalova’da şehit düşen Yasin Koçyiğit’in ailesine başsağlığı diledi
2025’e manşeti attık! CHP’li vekil TAKVİM’in başlığıyla CHP’den istifa etti: İmamoğlu-Gülbahar-FETÖ dosyamız Meclis’in gündemine geldi
15 Temmuz şehitleri için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kur’an-ı Kerim tilaveti
Kim Milyoner Olmak İster’de Seda Sayan’dan yarım milyonluk soruda beklenmedik hamle! Telefon jokerinde Enis Arıkan var
Son saatler! 800 Milyon TL’lik Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe yeni yıl tebriği! Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla: Tarihi bir fırsat yakaladık
Narko bataklığa sondaj! Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 ismin mal varlığına el kondu: Garipoğlu ve Mert Vidinli listede
Terörsüz bölgede taviz yok! Mahmur silahlardan arındırılıyor | Sırada Hakurk ve Gara var
Başkan Erdoğan önce bilgi aldı sonra yeni yıllarını kutladı! Yavuz Sondaj Gemisi çalışanlarına telefon
Necla Özmen’den ABD Başkanı Donald Trump’a babalık davası! DNA talebi yasak ilişki iddiası...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den SDG’ye uyarı: İsrail’in tetikçisi olmak yerine 10 Mart’a uyun!
Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı! Terörsüz Türkiye uyarısı: Süreç siyasi hesaplara kurban edilmemelidir
MSB’den uyarı: SDG’nin tavrı Suriye’ye zarar veriyor | Suriye bir karar alırsa Türkiye destek olacak
Şeyma Subaşı hakkında karar! Kasım Garipoğlu ile ne dolaplar çevirdi? Divine Circus uyuşturucu ağı çözülüyor
Astral kafa... Yusuf Güney’in uyuşturucu sonucu belli oldu!
Galatasaray’a 25 milyon euroluk yıldız! Transferi kimse beklemiyordu
Artvin’de Ardanuç’ta çığ! 3 çoban çığ altında kaldı: 1’inin cansız bedenine ulaşıldı
Gazze’yi yıkan İsrail’in Türkiye oyunu tutmadı! Katil Netanyahu’nun veto dayatması Trump duvarına çarptı
Sizin İçin Seçtiklerimiz
DEAŞ operasyonunda çarpıcı detaylar: Hedef Türkiye’ydi! Ölüm çantası ele geçirildi DEAŞ operasyonunda çarpıcı detaylar: Hedef Türkiye'ydi! "Ölüm çantası" ele geçirildi Kağıt üzerinde hala evliler! Uğur Yücel’in 42 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Kağıt üzerinde hala evliler! Uğur Yücel'in 42 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Güllü’nün oğlu Tuğberk yalanladı eski patronu Şahin Özer yanıt verdi! Güllü'nün oğlu Tuğberk yalanladı eski patronu Şahin Özer yanıt verdi! Başkan Erdoğan’dan İsrail’e Somaliland tepkisi: Bağımsızlığını tanıma kararı gayrimeşrudur Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Somaliland tepkisi: "Bağımsızlığını tanıma kararı gayrimeşrudur" DEAŞ’ın dijital propaganda ağı! Gençleri örgütün tuzağına böyle çekiyorlar! DEAŞ’ın dijital propaganda ağı! Gençleri örgütün tuzağına böyle çekiyorlar! 800 milyon TL ile alınabilecekler listesi! Milli Piyango büyük ikramiye ile neler yapılır? 800 milyon TL ile alınabilecekler listesi! Milli Piyango büyük ikramiye ile neler yapılır?