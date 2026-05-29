Türk gemisine Karadeniz’de İHA saldırısı: 2 Türk vatandaşı yaralandı | Ankara’dan tüm taraflara “kontrolsüz tırmanma” uyarısı
Dışişleri Bakanlığı, Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye kuru yük taşıyan Türk sahipli geminin İHA saldırısına uğradığını ve 2 Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Karadeniz’de savaş bağlantılı tırmanmanın bölge için risk oluşturduğuna dikkat çeken Bakanlık, ilgili tüm taraflara kontrolsüz tırmanmadan kaçınma çağrısını yineledi.
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin insansız hava aracıyla hedef alındığını açıkladı. Saldırıda mürettebattan 2 Türk vatandaşının hafif yaralandığı bildirildi.
Bakanlık, Karadeniz'de son dönemde gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın bölge için risk ve tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, Türkiye'ye yönelik muhtemel olumsuz etkiler konusunda ilgili tüm taraflara her düzeyde uyarı yapıldığını duyurdu.
TÜRK GEMİSİNE İHA SALDIRISI
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli, Vanuatu bayraklı bir geminin 28 Mayıs gecesi insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı belirtildi.
Açıklamada, saldırı sonucu gemide görev yapan mürettebattan 2 Türk vatandaşının hafif yaralandığı ifade edildi.
YARALI VATANDAŞLAR TAKİP EDİLİYOR
Bakanlık, gemide görev yapan Türk vatandaşlarının durumunun Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."
KARADENİZ'DE TIRMANMA UYARISI
Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de savaş bağlantılı tırmanmanın bölge için doğurduğu risk ve tehditlere dikkat çekti.
Bakanlık açıklamasında, Türkiye'ye yönelik muhtemel olumsuz etkiler konusunda ilgili tüm taraflara uyarıların iletildiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:
"Son dönemde Karadeniz'de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın, bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimiz ile ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarımız, konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edilmektedir."
"KONTROLSÜZ TIRMANMAYA YOL AÇACAK ADIMLARDAN KAÇINILMALI"
Bakanlık, savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini belirterek ilgili tüm taraflara uyarısını yineledi.
Açıklamada, Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin korunması ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrıların geçerliliğini koruduğu kaydedildi.
BARIŞ SÜRECİ İÇİN MESAJ
Dışişleri Bakanlığı, tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılması için Türkiye'nin bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğunu da ilgili taraflara hatırlattı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz."