Türk gemisine Karadeniz’de İHA saldırısı: 2 Türk vatandaşı yaralandı | Ankara’dan tüm taraflara “kontrolsüz tırmanma” uyarısı

"KONTROLSÜZ TIRMANMAYA YOL AÇACAK ADIMLARDAN KAÇINILMALI"

Bakanlık, savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini belirterek ilgili tüm taraflara uyarısını yineledi.

Açıklamada, Karadeniz'de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin korunması ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrıların geçerliliğini koruduğu kaydedildi.

BARIŞ SÜRECİ İÇİN MESAJ

Dışişleri Bakanlığı, tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılması için Türkiye'nin bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğunu da ilgili taraflara hatırlattı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz."

