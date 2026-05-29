Romanya’da Rus İHA krizi büyüyor! Başkonsolosluk kapatılıyor: Moskova’dan Avrupa’ya tehdit gibi mesaj

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın eylemlerini "sorumsuz" olarak nitelendirdi ve bunun Karadeniz bölgesindeki istikrar ve bölgesel güvenliğe yönelik yeni bir provokasyon olduğunu belirtti.

Bakanlık, bu tür olayların Rusya'nın uluslararası hukuk normlarına saygı göstermediğini ortaya koyduğunu ve yalnızca Romanya vatandaşlarının güvenliğini değil, NATO'nun kolektif güvenliğini de tehlikeye attığını kaydetti.