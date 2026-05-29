Romanya’da Rus İHA krizi büyüyor! Başkonsolosluk kapatılıyor: Moskova’dan Avrupa’ya tehdit gibi mesaj
Romanya’ya düşen ve 2 kişinin yaralandığı Rus İHA’sının ardından kriz derinleşti. NATO ve AB’den Moskova’ya sert tepkiler gelirken, Romanya Rusya’nın Köstence Başkonsolosluğu’nu kapatma kararı aldı. Rus yetkili Dmitriy Medvedev’in Avrupa’ya yönelik “Huzurlu uyku sona erdi” sözleri ise gerilimi daha da tırmandırdı.
- Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus Geran-2 tipi İHA Romanya'nın Galati kentinde bir apartmana düşerek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
- Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Rusya'nın Köstence Başkonsolosu'nu istenmeyen kişi ilan ederek Köstence'deki Rus Başkonsolosluğunun kapatılacağını açıkladı.
- NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğunu belirterek Rusya'nın saldırılarını pervasız olarak nitelendirdi.
- Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Rusya'nın Bükreş Büyükelçisini konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
- AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı 21. yaptırım paketinin hazırlandığını açıkladı.
Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus insansız hava aracının (İHA) Romanya hava sahasına girerek bir apartmana düştüğünü, olayda 2 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya, Ukrayna'daki sivil ve altyapı hedeflerine yönelik saldırılarını dün gece yeniden başlattı.
F-16'LAR HAVALANDI, İHA TAKİP EDİLDİ
Romanya hava sahası yakınlarında uçan İHA'ların radarlar tarafından tespit edilmesi üzerine, iki F-16 savaş uçağı ve bir helikopter havalanarak operasyona destek verdi.
Galati kentinin güneyine kadar takip edilen Rus yapımı Geran-2 tipi İHA bir apartmanın çatısına düştü.
2 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, İHA'nın tüm mühimmat yükünün çarpma anında infilak ettiğini bildirdi. Romanya makamlarının olay yerindeki incelemesi sürüyor.
SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın eylemlerini "sorumsuz" olarak nitelendirdi ve bunun Karadeniz bölgesindeki istikrar ve bölgesel güvenliğe yönelik yeni bir provokasyon olduğunu belirtti.
Bakanlık, bu tür olayların Rusya'nın uluslararası hukuk normlarına saygı göstermediğini ortaya koyduğunu ve yalnızca Romanya vatandaşlarının güvenliğini değil, NATO'nun kolektif güvenliğini de tehlikeye attığını kaydetti.
"BU OLAYIN TÜM SORUMLULUĞU RUSYA'YA AİTTİR."
Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananları "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı savaşının başlangıcından bu yana Romanya topraklarını etkileyen en ciddi olay" olarak nitelendirerek, Yüksek Ulusal Savunma Konseyi'ni gün içerisinde toplayacaklarını bildirdi.
Dan, paylaşımında, NATO müttefiklerini ve Avrupa Birliği ülkelerini olay hakkında bilgilendirdiklerini, ülkesine ek müttefik anti-İHA sistemleri konuşlandırılması için resmi talepte bulunduklarını ve olayın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşınacağını açıkladı.
Olayın "eşi benzeri görülmemiş" niteliğinin ulusal, müttefik ve uluslararası düzeyde kararlı, koordineli ve ölçülü bir yanıt gerektirdiğini belirten Dan, "Bu olayın tüm sorumluluğu Rusya Federasyonu'na aittir." ifadesini kullandı.
Dan, İHA'ya havada müdahale edilmemesi kararının ise "sivil halkın güvenliğini daha fazla tehlikeye atmadan imha edilmesini mümkün kılacak koşulların oluşmaması" nedeniyle alındığını vurguladı.
RUS BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI
Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu da X'ten yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Bükreş Büyükelçisini konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını açıkladı.
NATO'DAN NET MESAJ: "HER KARIŞI SAVUNACAĞIZ"
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya'daki olayın ardından Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüştüğünü belirterek, ittifakın müttefik topraklarının "her karışını savunmaya hazır olduğunu" söyledi.
Rutte, Rusya'nın saldırılarını "pervasız" olarak nitelendirerek, "Rusya'nın savaşı sona ermeli, sivillere yönelik kayıtsızlığı da öyle." ifadelerini kullandı. NATO'nun Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini de vurguladı.
AB'DEN YAPTIRIM SİNYALI
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Rusya'nın saldırısının "bir sınırı daha aştığını" belirtti.
Von der Leyen, AB'nin özellikle doğu sınırında güvenlik ve caydırıcılığı artıracağını ifade ederek, Rusya'ya karşı 21. yaptırım paketinin hazırlandığını açıkladı.
ROMANYA, RUS BAŞKONSOLOSLUĞUNU KAPATMA KARARI ALDI
Krizin ardından Romanya'dan dikkat çeken yeni bir adım geldi.
Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Rus İHA'sının ülke topraklarına düşmesinin ardından Rusya'nın Köstence Başkonsolosu'nun "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve Köstence'deki Rus Başkonsolosluğunun kapatılacağını açıkladı.
Romanya Yüksek Ulusal Savunma Konseyi toplantısının ardından konuşan Dan, olayın tüm sorumluluğunun Rusya'ya ait olduğunu savundu.
Dan, Ukrayna üzerinden gelen 43 Rus İHA'sından yalnızca birinin Romanya topraklarına ulaştığını belirterek, düşen "Geran-2" tipi İHA'nın güzergahının tespit edildiğini söyledi.
YENİ SAVUNMA HAMLESİ
NATO ve AB ülkelerine destekleri için teşekkür eden Dan, Romanya'nın hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) Programı kapsamında yeni hava savunma sistemleri için sözleşmelerin imza aşamasında olduğunu açıkladı.
Dan ayrıca Romanya'nın Ukrayna ile ortak İHA üretimi konusunda iş birliği yürüttüğünü, ABD ve İngiltere ile de İHA ve anti-İHA sistemlerinin üretim ve test süreçlerini hızlandıracak ortak mekanizmalar kurduğunu bildirdi.
MOSKOVA'DAN AVRUPA'YA TEHDİT
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise yaşanan gerilimin ardından Avrupa Birliği'ni hedef alan sert açıklamalarda bulundu.
Medvedev, AB'nin Rusya ile "tek taraflı savaşa girdiğini" savunarak, "AB ülkelerinin vatandaşları, yetkililerinizin tek taraflı olarak Rusya ile savaşa girdiğini anlamalısınız. Bu nedenle hiçbir şeye şaşırmayın. Huzurlu uyku sona erdi. Ancak bunun nedenini kime soracağınızı biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
