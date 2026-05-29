Talip yağan 23 milyon euroluk yıldız için Galatasaray'a jet transfer yanıtı!
Galatasaray’ın uzun süredir takip ettiği Raphael Onyedika için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Club Brugge’ün Nijeryalı orta saha için gelen ilk girişimi geri çevirdiği öğrenildi.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Raphael Onyedika ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların daha önce de kadrosuna katmak istediği Nijeryalı orta saha oyuncusunun Club Brugge kariyerinde sona yaklaştığı iddia edildi.
AYRILIK KARARI ALDI
Belçika basınında yer alan haberlere göre Raphael Onyedika, sezon sonunda yeni bir kariyer planı yapmayı hedefliyor. 25 yaşındaki futbolcunun son dönemde ilk 11'deki yerini kaybetmesinin ardından ayrılığa daha sıcak baktığı belirtildi.
GALATASARAY'DAN İLK HAMLE
Galatasaray'ın oyuncu için Club Brugge ile temasa geçtiği öğrenildi. Ancak Belçika temsilcisinin sarı-kırmızılıların sunduğu ilk teklifi kabul etmediği ifade edildi.
20 MİLYON EURO TALEBİ
Club Brugge'ün, sözleşmesinin son yılına giren futbolcu için 20 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi bulunduğu kaydedildi. Nijeryalı orta sahanın güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 23 milyon euro olduğu belirtildi.
PREMIER LİG KULÜPLERİ DE DEVREDE
Raphael Onyedika'ya yalnızca Galatasaray'ın ilgi göstermediği aktarıldı. Başta Aston Villa olmak üzere bazı Premier Lig kulüplerinin de oyuncunun durumunu takip ettiği ifade edildi. Yüksek bonservis beklentisinin ise İngiliz ekiplerinin geri adım atmasına neden olduğu öne sürüldü.
ALMANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Bundesliga ekiplerinden Köln ve Werder Bremen'in de Nijeryalı futbolcuya ilgisinin sürdüğü belirtildi. Yaz transfer döneminde oyuncu için Avrupa kulüpleri arasında ciddi bir yarış yaşanabileceği konuşuluyor.
SEZONU 5 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI
Raphael Onyedika, bu sezon Club Brugge formasıyla 41 resmi maçta görev yaptı. Başarılı orta saha oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.
KUPALARLA DOLU DÖNEM
Nijeryalı futbolcu, Club Brugge kariyerinde önemli başarılar elde etti. Onyedika, Belçika ekibiyle 2024 ve 2026 yıllarında lig şampiyonluğu yaşarken, 2025 sezonunda Belçika Kupası ve Süper Kupa zaferleri de gördü.