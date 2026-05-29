Talip yağan 23 milyon euroluk yıldız için Galatasaray'a jet transfer yanıtı!

Galatasaray’ın uzun süredir takip ettiği Raphael Onyedika için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Club Brugge’ün Nijeryalı orta saha için gelen ilk girişimi geri çevirdiği öğrenildi.

  • Raphael Onyedika'nın Club Brugge kariyerinde sona yaklaştığı iddia edildi.
  • Galatasaray, Onyedika için Club Brugge ile temasa geçti ancak ilk teklif kabul edilmedi.
  • Club Brugge, Onyedika için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
  • Aston Villa başta olmak üzere bazı Premier Lig kulüpleri Onyedika'yı takip ediyor.
  • Köln ve Werder Bremen'in de Onyedika'ya ilgisi bulunuyor.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Raphael Onyedika ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların daha önce de kadrosuna katmak istediği Nijeryalı orta saha oyuncusunun Club Brugge kariyerinde sona yaklaştığı iddia edildi.

AYRILIK KARARI ALDI

Belçika basınında yer alan haberlere göre Raphael Onyedika, sezon sonunda yeni bir kariyer planı yapmayı hedefliyor. 25 yaşındaki futbolcunun son dönemde ilk 11'deki yerini kaybetmesinin ardından ayrılığa daha sıcak baktığı belirtildi.

GALATASARAY'DAN İLK HAMLE

Galatasaray'ın oyuncu için Club Brugge ile temasa geçtiği öğrenildi. Ancak Belçika temsilcisinin sarı-kırmızılıların sunduğu ilk teklifi kabul etmediği ifade edildi.

Raphael Onyedika Nijerya Milli Takımı'nda forma giyiyor

20 MİLYON EURO TALEBİ

Club Brugge'ün, sözleşmesinin son yılına giren futbolcu için 20 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi bulunduğu kaydedildi. Nijeryalı orta sahanın güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 23 milyon euro olduğu belirtildi.

Raphael Onyedika Beşiktaş'a karşı görev yaptı

PREMIER LİG KULÜPLERİ DE DEVREDE

Raphael Onyedika'ya yalnızca Galatasaray'ın ilgi göstermediği aktarıldı. Başta Aston Villa olmak üzere bazı Premier Lig kulüplerinin de oyuncunun durumunu takip ettiği ifade edildi. Yüksek bonservis beklentisinin ise İngiliz ekiplerinin geri adım atmasına neden olduğu öne sürüldü.

Raphael Onyedika uzun süredir Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor

ALMANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Bundesliga ekiplerinden Köln ve Werder Bremen'in de Nijeryalı futbolcuya ilgisinin sürdüğü belirtildi. Yaz transfer döneminde oyuncu için Avrupa kulüpleri arasında ciddi bir yarış yaşanabileceği konuşuluyor.

Raphael Onyedika geride kalan sezonda 42 maça çıktı

SEZONU 5 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI

Raphael Onyedika, bu sezon Club Brugge formasıyla 41 resmi maçta görev yaptı. Başarılı orta saha oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

Raphael Onyedika'nın güncel piyasa değeri 23 milyon euro

KUPALARLA DOLU DÖNEM

Nijeryalı futbolcu, Club Brugge kariyerinde önemli başarılar elde etti. Onyedika, Belçika ekibiyle 2024 ve 2026 yıllarında lig şampiyonluğu yaşarken, 2025 sezonunda Belçika Kupası ve Süper Kupa zaferleri de gördü.

