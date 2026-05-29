Bayram dönüşü erken başladı! Kara yollarında yoğunluk oluştu

Yetkililer bayram tatilinin son günü olan pazar gününe kadar dönüş trafiğinin artarak devam etmesini bekliyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine sayılı günler kala, tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Türkiye'nin birçok noktasında kara yollarında yoğunluk oluşurken, bazı güzergahlarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Memleketlerinde ve tatil bölgelerinde bayramı geçiren vatandaşların dönüşe geçmesiyle özellikle Karadeniz'i İstanbul ve Ankara'ya bağlayan D-100 kara yolu Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda yoğunluk yaşandı. İki şerit halinde ilerleyen yolda artan araç sayısı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL YOLUNDA YOĞUN MESAİ

Dönüş yoğunluğunun etkili olduğu bir diğer nokta ise Tekirdağ-İstanbul kara yolu oldu. İstanbul ve çevre illere dönüşe geçen sürücüler nedeniyle özellikle Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Bazı noktalarda araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman tamamen durdu. Tekirdağ-İstanbul kara yolundaki 7 ana ışıklı kavşakta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli görev yaptı.