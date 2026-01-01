Napoli’nin Hollandalı yıldızının adı Galatasaray ile anılıyor

Son 3 sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezonun ilk devresinde de zirvede olan Galatasaray'a sürpriz teklif... İtalya Ligi ekiplerinden Napoli'de forma giyen Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang menajerler tarafından Sarı-Kırmızılılar'a önerildi. Galatasaray Yönetimi'nin bu teklife henüz karar vermedikleri ve oyuncuyu Okan Buruk'a sundukları öğrenildi. Transferle ilgili son kararı tecrübeli teknik adam verecek. Napoli, Noa Lang için yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'a 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Napoli forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 26 yaşındaki Noa Lang, 1 kez ağları havalandırdı. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, "Farklı bir ligde geldi ve adaptasyonu biraz zaman aldı. Bazı iyi maçlar oynadı ancak daha fazlasını bekliyoruz. Henüz bir karar vermedik" dedi. 15 kez Hollanda Milli Takımı formasını giyen Lang, 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Yıldız oyuncu için şimdiye kadar 43.5 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.

