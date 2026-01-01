Galatasaray’ın yıldızı Osimhen Avrupa’da zirveye oynadı!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 2025 yılında Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncular arasında yer aldı. Sarı-Kırmızılılar'ın usta golcüsü, geride bıraktığımız yıl Avrupa kupalarında 9 gol attı. İlk sırada 14 golle Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe yer aldı. Onu 12 golle İnterli Lautaro Martinez takip etti. Bayern Münihli Harry Kane 11 gol, Dortmund'un Gineli yıldızı Serhou Guirassy ise 10 golle listenin 4. sırasında kendine yer buldu. Osimhen, Dembele ve Haaland gibi 2025 yılında 9 gole imza attı.

