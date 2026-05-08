Beylikdüzü'nde skandal görüntü: Bakımevi çalışanı 2 hastayı darbedip yüzüne tükürdü

İstanbul Beylikdüzü’ndeki özel bir bakımevinde, görevli personelin yaşlı ve engelli hastaları darbettiği, bir hastayı yere düşürüp yüzüne tükürdüğü skandal görüntüler infiale yol açtı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ivedilikle teftiş başlattığı olay sonrası, kurum müdürü ve darp olayına karışan personelin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınırken, skandala imza atan çalışanın iş akdi feshedildi.

HASTAYI İTEREK YERE DÜŞÜRDÜ
Olay, Kavaklı Mahallesi Gardenta Sokak'ta bulunan yaşlı bakımevinde meydana geldi. Bakımevine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, personelin iterek yere düşürdüğü hastayı darbettiği görüldü.

YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Derbedilen hasta kafasından yaralandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen başka bir görüntüde ise, personelin hastanın yüzüne tükürdüğü görülürken, bir diğer görüntüde ise bakımevine gelen yaralı hastanın yakını kurum çalışanlarına tepki gösterdiği anlar yer aldı.

Daha öncede benzer olaylarını sık yaşandığı iddia edilen yaşlı bakımevinde, yönetim tarafında herhangi bir personele işlem yapılmadığı öne sürüldü.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü 'nünce konuya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

4 GÖZALTI
Olaya ilişkin yürütülen çalışmaların ardından Kurum müdürü, hastaları darbeden 2 çalışan ve görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitinin yapıldığı ve ilgili personelin iş akdinin feshedildiği belirtilerek, "Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir." denildi.

"ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 27.04.2026 tarihinde meydana gelen olayın Bakanlığımıza intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatılmıştır. Yapılan ilk tespitte olayın, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği belirlenmiştir.

Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitleri yapılmış; ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır.

KÖTÜ MUAMELEYE SIFIR TOLERANS

İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

