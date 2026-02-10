Burcu Köksal AK Parti yolunda | Özgür Özel mesaj attı iddiası: Göreceksin gününü

CHP’de kriz derinleşiyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın parti içindeki engellemeler ve ailesine yönelik hakaretlere yönetimin sessiz kalmasını gerekçe göstererek AK Parti’ye geçme kararı aldığı öne sürüldü. CHP'li Barış Yarkadaş'ın iddiasına göre Köksal salı günü yapılacak genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti rozeti takacak. Öte yandan CHP lideri Özgür Özel’in Köksal’a yönelik aylar önce attığı iddia edilen "Göreceksin gününü" şeklindeki tehdit mesajı da gündeme geldi.

  • Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.
  • Köksal'ın, CHP içerisindeki projelerin engellenmesi nedeniyle partiden ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.
  • Köksal, ailesine yönelik saldırılar nedeniyle CHP'ye kırgın olduğunu belirtti.
  • Köksal, AK Parti'ye katılma kararının herhangi bir pazarlık veya tehdit sonucu olmadığını açıkladı.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Burcu Köksal'a tehdit mesajı attığı iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. Yolsuzluk iddiaları ve iç hesaplaşmalarla çalkalanan ana muhalefet partisinde, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın istifa ederek AK Parti saflarına katılacağı iddiası siyaset kulislerine bomba gibi düştü. Köksal'ın yakın çevresine, "Salı günü AK Parti'ye katılıyorum" dediği iddia edilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Köksal'a yönelik aylar önce attığı "Göreceksin gününü" şeklindeki tehdit mesajı da gündeme geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

BURCU KÖKSAL AK PARTİ YOLUNDA

CHP'li birçok belediye başkanı hakkında yolsuzluk ve rüşvetten soruşturma başlatılırken, parti içinde ise kriz üstüne kriz yaşanıyor. CHP'den seçilen bazı belediye başkanları da yaşanan sorunlar nedeniyle partiden ayrılıyor. Bu isimlerden biri de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal.

CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (Fotoğraf TAKVİM ARŞİV'den kullanılmıştır)

Köksal'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı konuşulurken CHP'li Barış Yarkadaş katılımın salı günü gerçekleşeceğini öne sürdü.

TV100 yayınına katılan Barış Yarkadaş, Burcu Köksal'ın bir yakınıyla yaptığı görüşmeye dayanarak, krizin perde arkasındaki olayları anlattı. Köksal'ın aktarımlarına göre, CHP içerisindeki bir grup, belediyenin gelir getirecek projelerini bizzat engelledi.

Yarkadaş, Köksal'ın şu ifadelerini kamuoyuyla paylaştı:

"Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresi'ne bağlı bir otoparkın belediyeye tahsisi için yoğun müzakereler sonucu anlaştım. AK Partililer onay vermesine rağmen, CHP'li arkadaşlarım İl Genel Meclisi'nde bu kararı kabul etmediler. Yıllık 150 bin TL'ye kiralayabileceğimiz gelir kapısını kendi partililerim reddetti."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal

AİLEME KÜFÜRLER EDİLDİ CHP İŞLEM YAPMADI

Köksal'ın en büyük kırgınlığının ise ailesine yönelik saldırılar olduğu vurgulandı. Yarkadaş'ın aktardığına göre Köksal, "Bana ve aileme sosyal medyada CHP üyesi kişilerce sistematik küfürler edildi. Dosya halinde disiplin kuruluna gönderdim. Bu kişiler 'küfürlerin arkasındayız' demelerine rağmen dosyalar işlem yapılmadan kapatıldı. 1800 üyeyi sorgusuz ihraç eden Yüksek Disiplin Kurulu, konu bana edilen küfürler olunca sustu." diyerek sitemini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf AA)

"EVET BEN BİR KARAR VERDİM AK PARTİ'YE KATILIYORUM"

CHP'li Yarkadaş'ın aktardığına göre hakkındaki iddialara da değinen Köksal, AK Parti'ye geçişinin bir "pazarlık" sonucu olmadığını net bir dille ifade ederek,"Evet, ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır." dedi.

ÖZEL TEHDİD MESAJI ATTI İDDİASI: GÖRECEKSİN GÜNÜNÜ

Öte yandan, aynı yayında gazeteci Murat Kelkitoğlu da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dair şok bir iddiayı gündeme taşıdı. Kelkitoğlu'nun aktardığına göre Özel, Burcu Köksal'a yaklaşık 4 ay önce attığı mesajda, "2 seneye kadar iktidara geleceğim, sen o zaman göreceksin gününü" ifadelerini kullanarak açıkça tehditte bulundu.

ÖZEL'İN İLK MESAJ VAKASI DEĞİL
Bu iddianın ardından, Özel'in daha önce Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a ve AK Parti'ye katılan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın eşine attığı iddia edilen mesajlar gündeme geldi.

Özel'in Özarslan'a ağır hakaret içeren mesajlar attığı bilinirken Budak'ın eşine ise "Kocanız dik durmadı" "Sizi önümüzdeki dönemde CHP milletvekili adayı olarak gösterelim" teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

