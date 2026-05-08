Hipertansiyonun belirtileri nelerdir, tansiyonu ne düşürür? İşte alınacak önlemler ve beslenme tavsiyeleri

Hiper yani yüksek tansiyon tehdit ediyor. Prof. Dr. Osman Erk, konuyla ilgili “Hipertansiyon tedavi edilmediğinde kalp yetmezliğine yol açar” diyor. Beslenme ve kiloya dikkat çekiyor.

  • İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, kan basıncının 140/90 mmHg'yi geçmesi durumunda mutlaka tedaviye başlanması gerektiğini belirtti.
  • Hipertansiyon tedavisinde 6 grup antihipertansif ilaç kullanılıyor ve her 1 kilogram kilo kaybı tansiyonu 1 mmHg düşürüyor.
  • Antidepresan ilaçlar, kortizon, soğuk algınlığı ilaçları, doğum kontrol hapları ve fazla D vitamini hipertansiyona yol açabiliyor.
  • Hipertansiyon baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, nefes darlığı gibi belirtiler gösterirken felç, beyin kanaması ve kalp krizi gibi acil durumlara neden olabiliyor.
  • Tansiyon ölçümü için hastanın en az 30 dakika önce kafein ve sigara tüketmemesi, rahat pozisyonda olması ve her iki koldan ölçüm yapılması gerekiyor.

Hipertansiyon, dünya genelinde en çok ölüme neden olan hastalıkların başında geliyor. Çoğu zaman belirti vermediği için "sessiz katil" olarak adlandırılıyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, Takvim'e konuyla ilgili önemli açıklamalar yapıyor: Kanın kan damarlarına yaptığı basınç, 'tansiyon' olarak adlandırılıyor.

Hipertansiyon tedavi edilmezse kalp yetmezliğine yol açabilir. (Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.)

Tansiyon değerinin 120/80 mmHg'den fazla olmasına 'hipertansiyon', düşük olmasına ise hipotansiyon deniliyor. Kan basıncının uzun süre yüksek kalması vücudun tüm damar sistemini, kalp kasını ve kalp ileti sistemini etkiliyor. Kalp kası kalınlaşıyor, kalp odacıkları genişliyor.

Bunun sonucunda kalp yetmezliği ortaya çıkıyor. Hipertansiyon, dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklar arasında bulunuyor.

HER KİLO KAYBI TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Sistolik kan basıncı 140 mmHg'yi, diastolik kan basıncı 90 mmHg'yi geçerse mutlaka tedaviye başlanılması gerekiyor. Tedavisinde 6 grup antihipertansif ilaç bulunuyor. Tansiyon ilaçlarına doktor denetiminde hastaların metabolik özelliklerine göre başlanıyor.

İlacın yanında hastaların mutlaka zayıflaması gerekiyor. Her 1 kilogramlık kilo kaybı, tansiyonu 1 mmHg kadar düşürüyor. Tuz kullanımının azaltılması, paketli gıdalardan uzak durulması ve egzersiz yapılması tansiyonu dengeliyor.

Antidepresan ilaçlar, kortizon, soğuk algınlığı ve astım ilaçları, doğum kontrol hapları, antiromatizmal ilaçlar, fazla D vitamini, eritropoetin gibi ilaçlar hipertansiyona yol açabilir.

BELİRTİLERİ

NÖROLOJİK BELİRTİLER:

Baş ağrısı (enseden başa yayılır), çabuk yorulma, baş dönmesi, kulak uğultusu, sinirlilik, görme bulanıklığı, dalgınlık, uykusuzluk, seksüel disfonksiyon, anormal terleme, depresyon. Böbreklerle ilgili belirtiler: Sık sık ve gece idrara çıkma, böbrek yetersizliği.

KARDİYOVASKÜLER BELİRTİLER: Çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kalp yetersizliği.

ACİL BELİRTİLER: Felç, beyin kanaması, kalp krizi, şah damar yırtılması.

TANSİYON NASIL ÖLÇÜLÜR?

Hastaya işlem anlatılmalıdır.
Hasta rahat ve gevşemiş pozisyonda olmalı; en az 30 dakika önce bir şey yememeli, kafein (kahve, çay, kola), sigara içmemeli ve egzersizden kaçınmalıdır.
Ortam uygun ısıda ve gürültüsüz olmalıdır.
Hasta sırtını bir yere dayamalı.
Ölçümden önce hasta tuvaletini yapmalıdır.
Hastanın kolundan giysileri çıkarılmalı veya kolu sıkmayan bir giysi olmalıdır.
Ölçümde kol kalp hizasında olmalıdır.
Uygun tansiyon aleti manşonu kullanılmalı, her iki koldan ölçüm yapılmalı ve yüksek bulunan koldan takip sürdürülmelidir.
İlk ve tek ölçümle hipertansiyon tanısı konmaz. İlk ölçülen değer 120/80 mmHg'den fazla ise hipertansiyon tanısı konabilir.

