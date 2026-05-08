Tansiyon ölçümü için hastanın en az 30 dakika önce kafein ve sigara tüketmemesi, rahat pozisyonda olması ve her iki koldan ölçüm yapılması gerekiyor.

Hipertansiyon baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, nefes darlığı gibi belirtiler gösterirken felç, beyin kanaması ve kalp krizi gibi acil durumlara neden olabiliyor.

Hipertansiyon tedavisinde 6 grup antihipertansif ilaç kullanılıyor ve her 1 kilogram kilo kaybı tansiyonu 1 mmHg düşürüyor.

Hipertansiyon, dünya genelinde en çok ölüme neden olan hastalıkların başında geliyor. Çoğu zaman belirti vermediği için "sessiz katil" olarak adlandırılıyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, Takvim'e konuyla ilgili önemli açıklamalar yapıyor: Kanın kan damarlarına yaptığı basınç, 'tansiyon' olarak adlandırılıyor.