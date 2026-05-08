AK Parti'de NATO Zirvesi öncesi kritik kamp: Yeni dönemin yol haritası masada

AK Parti, her yıl olduğu gibi bu yıl da parti yönetimi, milletvekilleri ve kabine üyelerini geleneksel hale gelen kamp programında bir araya getirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece özel önem verdiği ifade edilirken kampın, NATO Zirvesi öncesinde gerçekleşecek olması nedeniyle dış politika başlığının öne çıkması bekleniyor. Kampın yapılacağı yer henüz netik kazanmadı. Parti kurmayları, kampta yeni dönemin siyasi stratejisinin şekillendirileceği önemli bir istişare zemini olacağını ifade ediyor.

  • AK Parti'nin geleneksel kamp programı Haziran ayı sonlarında NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilecek ve dış politika ana gündem maddesi olacak.
  • Türkiye'nin güvenlik politikaları, bölgesel gelişmeler, savunma sanayii yatırımları ve NATO içindeki diplomatik temaslar kampın gündem maddeleri arasında yer alacak.
  • Ekonomi, iç politika, yeni anayasa çalışmaları, Terörsüz Türkiye süreci ve teşkilat yapısı kampte kapsamlı biçimde ele alınacak.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kampta hem kabine üyelerine hem de parti teşkilatına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunacak.
  • Kampın yapılacağı yer konusunda çalışmalar sürüyor ve Kızılcahamam'ın yanı sıra farklı iller de değerlendiriliyor.

AK Parti'de geleneksel hale gelen kamp programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da parti yönetimi, milletvekilleri ve kabine üyelerini bir araya getirecek. Haziran ayının sonlarına doğru yapılması planlanan kampın, NATO Zirvesi öncesinde gerçekleşecek olması nedeniyle dış politika başlığının öne çıkması bekleniyor.

ANA GÜNDEM DIŞ POLİTİKA VE NATO ZİRVESİ

Türkiye'nin güvenlik politikaları, bölgesel gelişmeler, savunma sanayii yatırımları ve NATO içindeki diplomatik temasların kampın ana gündem maddeleri arasında yer alacağı ifade ediliyor.

Geçen yıl kamp formatında değişikliğe giden AK Parti, bakanları alanlarına göre ayırarak dört farklı salonda eşzamanlı oturumlar gerçekleştirmişti.

Parti kurmayları, kampın yalnızca rutin bir toplantı olmayacağını, aynı zamanda yeni dönemin siyasi stratejisinin şekillendirileceği önemli bir istişare zemini olacağını ifade ediyor. Ekonomi başta olmak üzere iç politika, yeni anayasa çalışmaları, Terörsüz Türkiye süreci ve teşkilat yapısına ilişkin değerlendirmelerin kapsamlı biçimde ele alınması bekleniyor.

Milletvekillerinin seçim bölgelerinden gelen talepleri doğrudan bakanlara ileteceği kamp sürecinde, kamuoyundaki beklentilere ilişkin detaylı sunumların da yapılacağı belirtiliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da kamp sürecine özel önem verdiği ifade ediliyor. Erdoğan'ın toplantılarda hem kabine üyelerine hem de parti teşkilatına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

KAMPIN ADRESİ NETLEŞMEDİ

AK Parti kaynakları, kampın yapılacağı yer konusunda çalışmaların sürdüğünü, Kızılcahamam'ın yanı sıra farklı illerin de değerlendirildiğini belirtirken, programın tarih ve yer detaylarının ilerleyen günlerde netleşeceği belirtiliyor.

