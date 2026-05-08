Osman Yeşilgül adına tescil edilen 2 malikâne ve 3 dairenin tapu kayıtlarına göre Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün çocukları Gökhan Emre Akgün, Gülin Akgün ve Gökçe Merve Akgün Kurt üzerine devredildiği belirlendi.

Büyükçekmece Belediyesi soruşturmasında Pelican Hill projesinde müteahhitlerin ruhsat ve iskân karşılığında 2 malikâne ve 3 daireyi Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ortağı Osman Yeşilgül adına tescil ettirdiği tespit edildi.

Villanın devri sonrası Kameroğlu'nun şirket hesabına gönderilen toplam 1 milyon 500 bin liranın her defasında çekilip İmamoğlu İnşaat genel müdürü Tuncay Yılmaz'a elden teslim edildiği belirtildi.

Büyükçekmece'deki Pelican Hill sitesindeki villanın Dilek İmamoğlu tarafından incelenerek İtalya ve Romanya'dan özel jakuziler sipariş edildiği ve devrin İmamoğlu'na ait SSB İnşaat üzerine yapıldığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB soruşturmasında işadamı Adem Kameroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Metro Home projesinin ruhsat ve iskân süreçleri için bir lüks villa ve dört daire talep ettiğini iddia etti.

İ stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma aşamasında itiraflarda bulunan işadamı Adem Kameroğlu, Beylikdüzü'nde hayata geçirdiği 'Metro Home' projesinin ruhsat ve iskân süreçlerini tamamlayabilmek için o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden ağır taleplerde bulunduğunu iddia etmişti.

Kameroğlu, dönemin belediye yetkilileri tarafından köşeye sıkıştırıldığını belirterek, ruhsat karşılığında bir lüks villa, iskân karşılığında ise dört adet dairenin usulsüz şekilde devredildiğini söylemişti.

DİLEK İMAMOĞLU İMZASI

Savcılık tutanaklarına yansıyan en çarpıcı detay ise Büyükçekmece'deki göl manzaralı olan ve Gül İnşaat, Keleşoğlu İnşaat ve Kameroğlu İnşaat tarafından ortaklaşa yapılan lüks Pelican Hill sitesindeki malikânenin devir süreci oldu.

Kameroğlu İnşaat'ın sahibi Adem Kameroğlu, Dilek İmamoğlu'nun inşaat aşamasında villaya gelerek incelemelerde bulunduğunu ve dekorasyondan mobilyalara kadar tüm detaylarla bizzat ilgilendiğini ileri sürdü.

İddiaya göre, Dilek İmamoğlu, İtalya ve Romanya'dan özel tasarım jakuziler seçti ve bunları sipariş ettirdi. İmamoğlu ailesinin mimarları eşliğinde piyasadaki en lüks markalardan seçilen beyaz eşya ve mobilyalarla maliyet adeta katlandı.