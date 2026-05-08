İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma aşamasında itiraflarda bulunan işadamı Adem Kameroğlu, Beylikdüzü'nde hayata geçirdiği 'Metro Home' projesinin ruhsat ve iskân süreçlerini tamamlayabilmek için o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden ağır taleplerde bulunduğunu iddia etmişti.
Kameroğlu, dönemin belediye yetkilileri tarafından köşeye sıkıştırıldığını belirterek, ruhsat karşılığında bir lüks villa, iskân karşılığında ise dört adet dairenin usulsüz şekilde devredildiğini söylemişti.
DİLEK İMAMOĞLU İMZASI
Savcılık tutanaklarına yansıyan en çarpıcı detay ise Büyükçekmece'deki göl manzaralı olan ve Gül İnşaat, Keleşoğlu İnşaat ve Kameroğlu İnşaat tarafından ortaklaşa yapılan lüks Pelican Hill sitesindeki malikânenin devir süreci oldu.
Kameroğlu İnşaat'ın sahibi Adem Kameroğlu, Dilek İmamoğlu'nun inşaat aşamasında villaya gelerek incelemelerde bulunduğunu ve dekorasyondan mobilyalara kadar tüm detaylarla bizzat ilgilendiğini ileri sürdü.
İddiaya göre, Dilek İmamoğlu, İtalya ve Romanya'dan özel tasarım jakuziler seçti ve bunları sipariş ettirdi. İmamoğlu ailesinin mimarları eşliğinde piyasadaki en lüks markalardan seçilen beyaz eşya ve mobilyalarla maliyet adeta katlandı.
Ayrıca projede yer almayan özel havuz ve kapsamlı peyzaj çalışmalarının da rüşvet kapsamında müteahhit firmaya finanse ettirildiği belirlendi. Villa bittikten sonra ise devri İmamoğlu'na ait SSB İnşaat üzerine yapıldı.
Villanın devrini İmamoğlu'na ait şirkete yapıldıktan sonra Kameroğlu'na ait şirket hesabına peyderpey, toplamda 1 milyon 500 bin lira para gönderildi. Ancak gönderilen bu paralar her defasında çekilip Tuncay Yılmaz'a elden teslim edildi.
İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü üzerine tescil edilen villanın, fiilen Dilek İmamoğlu'na ait olduğu iddiaları dosyaya girdi.
AKGÜN'ÜN ÇOCUKLARINA DEVİR
İBB soruşturmasındaki rüşvet çarkı Büyükçekmece Belediyesi'nde de ortaya çıktı.
Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik hazırlanan soruşturma dosyasında tapu kayıtları ve teknik takip verine yer verildi.
Buna göre, Pelican Hill projesinde müteahhitler Mustafa Keleş ve Metin Gül tarafından ruhsat ve iskân işlemleri karşılığında, projede yer alan en büyük 2 malikâne ve 3 adet daire Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ortağı ve kasalarından biri olarak belirtilen Büyükçekmece Basketbol Kulübü Başkanı Osman Yeşilgül adına tescil edildi.
Soruşturma dosyasında, bu taşınmazların Osman Yeşilgül üzerinde sadece kısa bir süre bekletildiği vurgulandı. Yapılan incelemelerde bu 2 malikâne ve 3 dairenin, 'emanetçi' isimden çıkarılarak doğrudan Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün çocukları Gökhan Emre Akgün, Gülin Akgün ve Gökçe Merve Akgün Kurt üzerine devredildiği resmi tapu kayıtlarıyla belgelendi.