ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran 6 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere yönelik alçak saldırıya ilişkin olaylara karıştığı tespit edilen 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

  • Emniyet Genel Müdürlüğü, ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere yönelik saldırıya karıştığı tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
  • Olay, 6 Mayıs 2026 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen konser sırasında meydana geldi.
  • Gözaltına alınan şüpheliler İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E ve B.D olarak belirlendi.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü, basın yayın organları ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yapma ihtiyacı duydu.
  • Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere yönelik alçak saldırıya ilişkin olaylara karıştığı tespit edilen 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 06.05.2026 günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen olaylara ilişkin paylaşımlar yapılması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız; şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakârlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır.

Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 şahıs (İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E, B.D) yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır."

