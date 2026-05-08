CHP'li Marmaris Belediyesi tek yüzme tesisini kapattı: Genç sporcular boş havuzda kulaç attı

CHP'li Marmaris Belediyesi “Bakım maliyeti yüksek” diyerek yüzme havuzunu kapattı. Yarışlara hazırlanan lisanslı sporcular antrenmansız kalmamak için boş havuzda kulaç attı. Skandala tepki yağdı.

  • CHP'li Marmaris Belediyesi, ilçedeki tek kapalı yüzme havuzu olan Yüzme Eğitim Merkezi'ni süresiz olarak kapattı.
  • Kapatma kararı kulüplere gönderilen resmi tebligatla duyuruldu ve sporcular ile veliler tepki gösterdi.
  • Yarışmalara hazırlanan lisanslı yüzücüler ve milli takım hedefi olan genç sporcular antrenman imkânını kaybetti.
  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan Bakanlığa bağlı 732 yüzme havuzunda hizmet verdiklerini belirterek sorunu çözeceklerini açıkladı.
  • Belediyenin ilçeyi 'spor kenti' yapma hedefi açıklarken tek kapalı havuzu kapatması çelişki olarak değerlendirildi.

CHP'li Marmaris Belediyesi'nin kapalı yüzme havuzunu süresiz kapatma skandalında mağdur olan yine çocuklar oldu.

Yüzme Eğitim Merkezi'nin kapatıldığı bilgisi kulüplere gönderilen resmi tebligatla ortaya çıktı. İlçedeki tek kapalı yüzme havuzu olan tesisin süresiz kapatılma kararına sporcular ve veliler sert tepki gösterdi.

Marmaris'teki yüzme havuzu süresiz kapatıldı.

Marmaris Belediyesi'nin uzun süredir ilçeyi "spor kenti" yapma hedefiyle çeşitli projeler açıkladığı bilinirken, ilçedeki tek kapalı yüzme havuzunun süresiz kapatılması kamuoyunda büyük çelişki olarak değerlendirildi.

Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre; Kapatma kararıyla birlikte özellikle yarışmalara hazırlanan genç sporcuların antrenman programları tamamen aksarken, milli takım hedefiyle çalışan lisanslı yüzücüler düzenli çalışma imkânını kaybetti.

Yarışlara hazırlanan lisanslı yüzücüler ise antrenmansız kalmamak için boş havuzda çalışmak zorunda kaldı. Aileler, çocukların emeklerinin ve hayallerinin yok sayıldığını savunurken, belediyeden net bir takvim ve çözüm planı açıklamasını istedi.

"CHP'NİN HAVUZ PROBLEMİ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından 'Daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemi:)' paylaşımında bulunarak, "Türkiye'nin her köşesinde Bakanlığımıza bağlı 732 yüzme havuzunda milletimize hizmet veriyoruz. Ve hepsinin içerisinde su var. Siz kaygılanmayın gençler, evvelallah biz bunu da çözeriz" dedi.

