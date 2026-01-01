Fenerbahçe Mert Günok için devrede!

Tartışmalı bir kararla Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Mert Günok'un yolu yeniden Kadıköy'e düşebilir. İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmayı düşünen Fenerbahçe, eski kalecisi Mert için harekete geçti. Alınan bilgilere göre tecrübeli file bekçisine resmi teklif yapıldı. Mert'in düşünmek için süre istediği ve kısa süre içinde kesin kararını vereceği öğrenildi. Dünya Kupası biletinin alınması durumunda mutlaka Milli Takım kadrosunda bulunmak isteyen Mert Günok'un direkt forma giyebileceği bir kulübe gitme fikrine de gözden geçireceği belirtildi.

