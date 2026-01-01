PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş Jurasek ile yolları ayırıyor!

Kartal, yaz transfer döneminde Portekiz kulübü Benfica’dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı David Jurasek ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar’ın beklentilerin altında kalan Çekyalı sol bek ile ayrılık için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi :01 Ocak 2026
Kartal, yaz transfer döneminde Portekiz kulübü Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı David Jurasek ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın beklentilerin altında kalan Çekyalı sol bek ile ayrılık için görüşmelere başladığı öne sürüldü. Jurasek'in ülkesi Çekya'dan eski takımı Slavia Prag ile görüşmelerde bulunuyor. Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan David Jurasek gol ya da asist katkısında bulunamadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımda düşünmediği sol bek oyuncununun da Beşiktaş'tan ayrılmak istemesi bu transferde büyük bir avantaj olarak gösteriliyor. Gelecek hafta bu transferde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

2026 yılının ilk sabahı Galata Köprüsü’nden dünyaya yükselecek ses: Filistin’i unutmuyoruz | Çağrılar peş peşe...
CHP’li Görkem Duman’ın sevgilisi Sevcan Orhan için sit alanına inşaat izni verdiği ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan Yalova’da şehit düşen Yasin Koçyiğit’in ailesine başsağlığı diledi
2025’e manşeti attık! CHP’li vekil TAKVİM’in başlığıyla CHP’den istifa etti: İmamoğlu-Gülbahar-FETÖ dosyamız Meclis’in gündemine geldi
15 Temmuz şehitleri için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kur’an-ı Kerim tilaveti
Kim Milyoner Olmak İster’de Seda Sayan’dan yarım milyonluk soruda beklenmedik hamle! Telefon jokerinde Enis Arıkan var
Son saatler! 800 Milyon TL’lik Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe yeni yıl tebriği! Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla: Tarihi bir fırsat yakaladık
Narko bataklığa sondaj! Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 ismin mal varlığına el kondu: Garipoğlu ve Mert Vidinli listede
Terörsüz bölgede taviz yok! Mahmur silahlardan arındırılıyor | Sırada Hakurk ve Gara var
Başkan Erdoğan önce bilgi aldı sonra yeni yıllarını kutladı! Yavuz Sondaj Gemisi çalışanlarına telefon
Necla Özmen’den ABD Başkanı Donald Trump’a babalık davası! DNA talebi yasak ilişki iddiası...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den SDG’ye uyarı: İsrail’in tetikçisi olmak yerine 10 Mart’a uyun!
Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı! Terörsüz Türkiye uyarısı: Süreç siyasi hesaplara kurban edilmemelidir
MSB’den uyarı: SDG’nin tavrı Suriye’ye zarar veriyor | Suriye bir karar alırsa Türkiye destek olacak
Şeyma Subaşı hakkında karar! Kasım Garipoğlu ile ne dolaplar çevirdi? Divine Circus uyuşturucu ağı çözülüyor
Astral kafa... Yusuf Güney’in uyuşturucu sonucu belli oldu!
Galatasaray’a 25 milyon euroluk yıldız! Transferi kimse beklemiyordu
Artvin’de Ardanuç’ta çığ! 3 çoban çığ altında kaldı: 1’inin cansız bedenine ulaşıldı
Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli kongre kararı!