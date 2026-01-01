Beşiktaş Jurasek ile yolları ayırıyor!

Kartal, yaz transfer döneminde Portekiz kulübü Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı David Jurasek ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın beklentilerin altında kalan Çekyalı sol bek ile ayrılık için görüşmelere başladığı öne sürüldü. Jurasek'in ülkesi Çekya'dan eski takımı Slavia Prag ile görüşmelerde bulunuyor. Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan David Jurasek gol ya da asist katkısında bulunamadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımda düşünmediği sol bek oyuncununun da Beşiktaş'tan ayrılmak istemesi bu transferde büyük bir avantaj olarak gösteriliyor. Gelecek hafta bu transferde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN