Beyaz Saray'da silah sesleri: 2 şüpheli yaralandı

Olay sonrası tüfek taşıyan Gizli Servis ajanları Kuzey Bahçesi bölgesinde hareket etti ve basın brifing salonuna giriş çıkışlar engellendi.

Gizli Servis ajanları Beyaz Saray içindeki muhabirlere 'yere yatın' diye bağırdı ve 'silah atıldı' uyarısı yaptı.

Beyaz Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulurken, Gizli Servis ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının olaya müdahale ettiği bildirildi.

Orta Doğu'da tırmanan gerilimin kaderini belirleyecek kritik zirve için ABD Başkanı ve kurmayları Beyaz Saray'da toplantı halindeyken, yerleşke çevresinden peş peşe silah sesleri yükseldiği bildirildi. ABD'nin başkenti Washington'da akşam saatlerinde Beyaz Saray çevresinde duyulan silah sesleri güvenlik görevlilerini alarma geçirdi.

DONALD TRUMP DA BEYAZ SARAY'DA

Güvenlik birimleri, söz konusu silah seslerinin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesinden geldiğini bildirdi. Bahçedeki basın mensuplarını brifing salonuna toplayan Gizli Servis, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Silah seslerinin duyulduğu sırada Donald Trump'ın Beyaz Saray'da olduğu öğrenildi.



FBI Direktörü Kash Patel ise yaptığı açıklamada, olay bölgesinde bulunduğunu belirterek Gizli Servis ekipleriyle koordineli şekilde çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Beyaz Saray'da silah sesleri!

ŞÜPHELİ DAHİL 2 KİŞİ YARALANDI



Diğer yandan Amerikan medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri, silahlı bir kişinin Beyaz Saray'ın batı yakasına doğru birkaç el ateş ettiğini ve bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin şüpheliyi hedef alarak yaraladığını belirtti. Aynı haberlerde güvenlik yetkililerinin, şüphelinin ağır yaralı şekilde ele geçirildiği ve bölgede bulunan bir başka kişinin ise hafif yaralandığı yönündeki açıklamaları yer aldı.

Beyaz Saray'ın içindeki muhabirlere, Gizli Servis ajanlarının "yere yatın" diye bağırması ve "silah atıldı" uyarısı yapması üzerine oldukları yerde sığınmaları söylendi. Bir muhabir, seslerin Beyaz Saray yerleşkesinin Eisenhower Yürütme Ofisi Binası tarafındaydan geldiğini belirtti.