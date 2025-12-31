Beşiktaş Japon yıldız Kamada için kolları sıvadı!

Portekizli Rafa Silva'nın olası ayrılığı sonrası 10 numara bölgesine yıldız bir isim kazandırmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-Beyazlılar'ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Japon yıldız Daichi Kamada'yı transfer listesine aldığı öğrenildi. 1.80 boyundaki tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da onayından geçtiği belirtiliyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro olarak gösterilen Kamada için Siyah-Beyazlı yönetimin, 6-7 milyon euro seviyelerinde bir teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor. 29 yaşındaki futbolcunun Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İngiliz kulübünün, kontrat bitmeden oyuncudan bonservis geliri elde etmek istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Kamada, Crystal Palace'a 2024 yazında Lazio'dan bedelsiz olarak transfer olmuştu. Bu sezon takımında 23 karşılaşmaya çıkan Japon oyuncu, toplam 1.639 dakika süre alarak 2 asistlik katkı sağladı.

