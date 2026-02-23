Fatih Tekke yeniden doğdu! Trabzonspor geleceğe umutla bakıyor

İKİ DÖNEM İSTANBULSPOR Trabzonlu Ecmel Sarıalioğlu'nun sahibi olduğu İstanbulspor'un başına geçti. Burada önce 27 ardından da 46 maçta takımını yönettiği iki farklı dönem yaşadı. Burada da yine adından söz ettirdi. 4 MAÇLIK BURSASPOR SERÜVENİ İstanbulspor'dan sonra Bursaspor ile anlaştı. Ancak buradaki macerası 4 karşılaşma sonra bitti. Yaşanan sorunların ardından takımdan ayrıldı ve İstanbulspor'a bir kez daha teknik direktör oldu.

UNUTULMAYAN MAÇI Fatih Tekke'nin 3. İstanbulspor dönemi halen taraftarların aklında. Özellikle Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalınan ve sarı siyahlıların tüm zorluklara rağmen küme düşme savaşında lige tutunarak kalması sonrası artık Tekke rüzgarı arkasına almayı başardı. 30 müsabakanın ardından bu defa Antalya'ya giderek Alanyaspor ile anlaştı. İLK SÜPER LİG TRANSFERİ Tecrübeli antrenör hayatında ilk defa bir Süper Lig takımından diğerine transfer gerçekleştirmişti. Akdeniz temsilcisiyle 40 kez saha kenarında çalışan Tekke'nin macerası tam bir yıl sonra muhteşem bir hikaye ile taçlanacaktı. Kulüpten 1.30 puan ortalamasıyla ayrıldı.

BİRAZ GECİKMELİ İMZA O dönem sıkıntılar yaşayan ve saha sonuçları itibarıyla arzu ettiği yerde bulunmayan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırmış ve bu göreve Şenol Güneş'i getirmişti. Adı sıkça eski kulübü ile anılan Tekke'nin tercih edilmemesi tepkilerin yükselmesini sağlamıştı. GÜNEŞ ÇARE OLAMADI Trabzonspor'da bir sayfa daha açan Şenol Güneş, beklentileri karşılamakta zorlandı. Deplasman galibiyeti alamayan Güneş'in macerası da kısa sürede sona erdi. Ardından büyük buluşma gerçekleşti. Fatih Tekke, 10 Mart 2025 tarihinde renklerine tutulduğu takımına imzayı attı.

FUTBOLCULUĞUNDAKİ KARAKTERİ YANSITIYOR Futbol sahalarında pes etmeyen, sürekli mücadele eden ve gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmayan yapısı bulunan Fatih Tekke'nin Trabzonspor kariyeri İstanbul'da başladı. Uzun süredir alınamayan deplasman zaferi, Başakşehir karşısında elde edildi. Hem de 3-0'lık skorla. BÜYÜKLER HARİCİ YENİLGİSİ YOK Trabzonspor'un başına geçtikten sonra mücadele ettiği takımlardan sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'a yenilen Tekke, kupa finalinde de sarı kırmızılılara boyun eğdi. Ancak içinde bulunduğumuz sezon için herkese umut vermeyi başardı.