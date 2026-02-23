AK Parti'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin tehditlerine sert tepki: Kökten reddediyoruz

Çelik, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Çocukların öldürülmesini savunmak cinayettir ve soykırımdır. Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini ve yurtlarını işgal etmek soykırım siyasetinin parçasıdır. Bunlar tüm insanlık değerlerine saldırıdır.

Bu zihniyetle mücadelenin insanlık mücadelesi olduğunu biliyoruz. Bu barbarlığa direnmek, insani ve siyasi olarak yapılması gerekenlerin ilk maddesidir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen ve birleşik Filistin Devleti'ni savunmaya ve soykırımcı insanlık düşmanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz.

"Soykırım örgütü"ne karşı mücadele, insanlığı ve medeniyeti savunma mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye bu soykırım örgütüne karşı insanlık ittifakının en önünde yer alarak tarihin doğru ve haklı tarafında durmaktadır.

Bugün herkesin barış, hukuk, adalet ve insanlık adına sorması gereken soru, Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünden defalarca sorduğu sorudur: İsrail'in sınırları neresidir?"