Böcek Ailesi’nin ölümünde ilk duruşma tarihi belli oldu
İstanbul Fatih’te kaldıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek Ailesi’nin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. 6 şüpheli, 2 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle 21 Nisan’da hâkim karşısına çıkacak.
Giriş Tarihi:
İstanbul'un Fatih ilçesinde kaldıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek Ailesi'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 21 Nisan tarihinde görüleceği öğrenildi.
Hazırlanan iddianamede, Böcek Ailesi'nin 4 ferdinin yaşamını yitirmesine ilişkin 6 şüpheli hakkında 2 yıldan 22 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.
Olayla ilgili yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.