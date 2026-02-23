CHP'li Buca Belediyesi'nde alacaklarını alamayan memurlar iş bıraktı
CHP'li Buca Belediyesi'nde görev alan memurlar geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. Verilen sözlerin hiçbirinin tutulmadığını belirten Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, "Yeni bir vaat duymak istemiyoruz. Somut ve derhal ödeme istiyoruz" diye konuştu.
- CHP'li Buca Belediyesi'nde Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube'ye bağlı memurlar, 7 aydır toplu iş sözleşmesi ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı.
- Memurların 2024 ve 2025 yılı eğitim yardımları, arazi tazminatları ve 2025 yılı performans ücretleri de ödenmedi.
- Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, belediye tarafından verilen ödeme sözlerinin tutulmadığını ve yeni takvim yerine derhal ödeme talep ettiklerini açıkladı.
- Tüm Yerel Sen 2 Nolu Şube Başkanı Murat Bekar, belediyenin gereksiz harcamalar yaparken emekçilerin ödemelerini yapmadığını belirtti.
- Sendika yetkilileri, ev kirası ve kredi borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan çalışanların haklarının derhal ödenmesini istedi.
"VERİLEN SÖZLERİN HİÇBİRİ TUTULMADI"
Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, belediye önünde bir araya gelen memurlar adına yaptığı açıklamada, "2024 ve 2025 yılına ait eğitim yardımları ödenmemiştir. Arazi tazminatlarımız ödenmemiştir. 2025 yılı performans ücretlerimiz ödenmemiştir. Ve en önemlisi, 7 aydır Toplu İş Sözleşmesi ücretlerimiz ödenmemiştir. 7 aydır süren bu durum artık bir gecikme değildir; açık bir hak ihlalidir. Daha önce takvimler açıklandı, sözler verildi, ödeme tarihleri duyuruldu. Ancak verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu nedenle artık yeni bir takvim talep etmiyoruz. Yeni bir vaat duymak istemiyoruz. Somut ve derhal ödeme istiyoruz"diye konuştu.
"7 AYDIR BEKLİYORUZ"
Hükenek, "Toplu sözleşme ile güvence altına alınmış haklarımızın ödenmesi bir tercih değil, bir yükümlülüktür. Ekonomik gerekçeler ya da bütçe mazeretleri, kamu emekçisinin alın terini ertelemenin bahanesi olamaz. Verilen sözlerin tutulmaması kurumsal güveni zedelemektedir. Bizler çözümden yanayız. Ancak bu belirsizlik ve oyalama hali artık kabul edilebilir değildir. 7 aydır bekliyoruz. Artık beklemek değil, hakkımızı almak istiyoruz" dedi.
'ÖDEMELER DERHAL VE EKSİKSİZ YAPILMALIDIR'
Tüm Yerel Sen 2 Nolu Şube Başkanı Murat Bekar ise "İdare gereksiz ve şatafatlı harcamalar yaparken, işçi ve memur emekçilerinin alın teri olan ödemeleri yapmamaktadır. Tasarruf söz konusu olduğunda sıra hep emekçiye gelmektedir. Bu kabul edilemez. Bugün ev kirasını ödeyemeyen, banka kredisi yüzünden icralık olan, geçim sıkıntısı nedeniyle borç batağına sürüklenen arkadaşlarımız vardır. Belediyeyi ayakta tutan çalışanların bu hale düşürülmesi büyük bir sorumsuzluktur. Kaynakların nerelere harcandığı ortadayken, emekçinin hakkının görmezden gelinmesini kamu vicdanına ve Buca halkının takdirine bırakıyoruz. Bizler lütuf değil, hakkımız olanı istiyoruz. Ödemeler derhal ve eksiksiz yapılmalıdır. Aksi halde doğacak her türlü demokratik hak arama mücadelesinin sorumluluğu idareye aittir"diye konuştu.