CHP'li Buca Belediyesi'nde alacaklarını alamayan memurlar iş bıraktı

CHP'li Buca Belediyesi'nde işçiler eylem başlattı. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)

"VERİLEN SÖZLERİN HİÇBİRİ TUTULMADI"



Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, belediye önünde bir araya gelen memurlar adına yaptığı açıklamada, "2024 ve 2025 yılına ait eğitim yardımları ödenmemiştir. Arazi tazminatlarımız ödenmemiştir. 2025 yılı performans ücretlerimiz ödenmemiştir. Ve en önemlisi, 7 aydır Toplu İş Sözleşmesi ücretlerimiz ödenmemiştir. 7 aydır süren bu durum artık bir gecikme değildir; açık bir hak ihlalidir. Daha önce takvimler açıklandı, sözler verildi, ödeme tarihleri duyuruldu. Ancak verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu nedenle artık yeni bir takvim talep etmiyoruz. Yeni bir vaat duymak istemiyoruz. Somut ve derhal ödeme istiyoruz"diye konuştu.