Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı | Köstebek polislerin ifadesi ortaya çıktı

H.K'yle ilgili sorgu yapmadığını savunan A.Ö, "İki yıldır isim sorgulama yetkim de yoktur. Orkinos Operasyonu, İçişleri Bakanlığınca da yayınlanmıştır. Operasyon tamamlandıktan sonra listeyi arkadaşım Tankoş'a da atmıştım. Doğru ancak benim listeden isim çıkarttırma gibi bir yetkim yoktur. Orkinos Operasyonu sonucunda isim listesi sosyal medyada geziyordu. İbrahim ve Serkan Cemal'e, tanıdıkları olup olmadığını sordum. Tanıdıkları varsa gidip yakalayabileceğimizi söyledim. Bunun sebebi de tekrar Narkotik Şube'ye dönme amacımdı. Tankoş'un ihraç olduğunu da bilmiyordum." iddiasında bulundu.

Şüpheli polis memuru A.A, Esenyurt'ta suç araştırması yaptığı sırada oto galerici Serkan Cemal Güney'le tanıştığını söyledi.

AA, eşi Handan Güney adına şikayetçi-şüpheli sıfatıyla tanzim edilen ifade ve serbest bırakma tutanağını çıkararak, yerine imza attığı iddiasına ilişkin, "Serkan Cemal'in eşi olan Handan Güney'in şüpheli sıfatıyla tanzim edilen ifade alma ve serbest bırakma evrakını tanzim eden kişi bendim. Handan Güney de ifadeye geldi, ifadesini verdi. İfadesini alan kişi benim. İfade ve serbest bırakma tutanaklarının ikisini de ben tanzim ettim. Kendi sicilim olan yere imza attım. Grup şefim olan E.Y'nin ismini boş bıraktım. Gün içerisinde yaptığım evrakın hepsini bir kenara toplardım ve toplu imza atılırdı. E.Y. yerine imzayı kimin attığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Casperlar çetesi operasyonu: Bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı



Güney'in hesabına gönderdiği paraların evlilik ve çocuk hediyesi olduğunu savunan şüpheli, Güven Şener'i PolNet sisteminden sorgulamadığını, karakolda mukayyit olduğu sisteminin genelde açık olduğunu, kısa zaman için çıktığında da açık olduğunu öne sürdü.

PARADAN HABERİM YOK



Şüpheli AA, sorgulama yapıldığı tarihte Serkan Cemal Güney tarafından hesabına 3 bin lira gönderilmesi konusunda hiçbir bilgisi olmadığını, bu kişiyle sadece arkadaş olduğunu savundu.