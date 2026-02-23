El Mencho'nun ölümü sonrası yerine geçecek isim belli oldu | Jalisco kartelinden sokak tehdidi: Kim olursa öldüreceğiz

"14'TEN SONRA SOKAKTA KİM OLURSA ÖLDÜRECEĞİZ"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın öldürülmesinin ardından başlayan olaylar nedeniyle, 3 günlük tatil için bulunduğu ülkede oğluyla birlikte mahsur kaldı.







Olaylara ilişkin çevrimiçi video paylaşım platformu Youtube'dan yayın yapan Özdemir, "Üç günlüğüne eşim ve oğlumla buraya tatile gelmiştik. Eşim dün akşam San Francisco'ya döndü. Biz de bu akşam saatlerinde dönecektik. Akşam saatlerinde dönmeyi planlıyorduk, uçağımız vardı. Fakat bir haber geldi, denildi ki ‘Otelinizden çıkmayın.' Ne oluyor diye düşündük. Dediler ki ‘Büyük bir şey var. Sabaha karşı bir kartele operasyon düzenlendi. Burada Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) diye bir kartelmiş. Onun liderini öldürmüşler ve onun üzerinden misilleme yapıyorlar" dedi.

"BİZİM DURUMUMUZ İYİ"



Olayların Puerto Vallarta'da geliştiğini belirten Özdemir, "Bütün Meksika'nın yüzde 35'ini de etkilemiş durumda. Mesela havalimanlarında da baskınlar olduğu söyleniyor. Sabahki yeni nesil kartelin başındaki isim öldürüldükten sonra biraz önce yeni bir bildiri yayınladılar, ‘Saat 14.00'ten sonra sokakta kim olursa öldüreceğiz' diye. Ordu teyakkuzda. Meksika'nın yüzde 35'inde, 7 ayrı eyalette olaylar var. Olaylar büyüyor bir yandan"diye konuştu.





Cüneyt Özdemir oğlu ile son durumlarına ilişkin de konuşarak, "Bizim durumumuz iyi, otelden çıkmıyoruz. Otele gelen giden yok. Ama otelde suratlar asıldı. Herkes de bir gerginlik var. İlk kez burada böyle bir olay olduğu söyleniyor. Burası çok büyük bir turistik bölge ve daha önce hiç böyle bir olay olmamış" ifadelerini kullandı.