CHP yine siyasi rüşvete düştü! Şaibeli kurultayın tanığı Tolgahan Erdoğan'a anlattı: Ağbaba ve Karabat'tan "500 bin Euro al sus" teklifi
CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı'nın ceza davasının seyrini değiştirecek bomba bir gelişme yaşandı. Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan davada tanık olmaması karşılığında 500 bin Euro para teklifi aldığını mahkemede anlattı. Takvim.com.tr Erdoğan'ın ifadesine ulaştı.“Veli Ağbaba ve Özgür Karabat bana bir iş insanını gönderdi" diyen Erdoğan iddiasını destekleyen belgeleri ve fotoğrafları mahkeme heyetine sundu.
CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ceza davasının 3. duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.
Davada kurultaydaki şaibelere, para ve rüşvet trafiğine yakından şahit olduklarını belirten delegeler ve parti üyeleri tanık olarak dinlendi. Davanın seyrini değiştirecek çarpıcı ifadeler kayıtlara geçti.
500 BİN EURO'LUK AHLAKSIZ TEKLİF
Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, söz konusu davada tanık olmaması için 500 bin euro para teklifi aldığını iddia etti.
Takvim.com.tr, Erdoğan'ın ifadesine ulaştı.
Tolgahan Erdoğan,"2005'ten beri parti üyesiyim. Birilerinin iddia ettiği gibi çevrem yok, 3 yıllık gazeteciyim. Bunlara şahit olunca ilk günden beri kendimi anlatmak için vazife ettim. Mustafa Kemal'in partisinde bunların olamayacağını düşündüm" dedi.
VELİ AĞBABA VE ÖZGÜR KARABAT HANGİ İŞ ADAMINI DEVREYE SOKTU?
500 bin Euro'luk para teklifinin ise bizzat Veli Ağbaba ve Özgür Karabat'ın eliyle geldiği söyleniyor. Bu iki ismin bir iş adamını araya sokup Tolgahan Erdoğan'ın tanıklıktan çekilmesi için baskı yaptığı belirtiliyor.
TOLGAHAN ERDOĞAN BELGELERİ MAHKEMEYE SUNDU
"Veli Ağbaba ve Özgür Karabat bana bir iş insanını gönderdi" diyen Erdoğan, iddiasını destekleyen belgeleri ve fotoğrafları mahkeme heyetine sundu.
AĞBABA VE KARABAT'A FEZLEKE
Delegelerin para trafiği itirafları, yapılan incelemeler, elde edilen görüntüler ve somut veriler ışığında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın da aralarında bulunduğu 9 CHP'li isim için fezleke hazırlanmıştı.
MUTLAK BUTLAN DAVASINI DOĞRUDAN ETKİLER
Öte yandan iddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alırken; çıkabilecek olası bir mahkumiyet kararının doğrudan istinaftaki "mutlak butlan" davasını etkileyeceği değerlendiriliyor.
Ayrıca İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 12 isim hakkında siyasi yasak isteniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 9 şüpheli vekilin dosyası ise ayrıldı.