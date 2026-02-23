Kadıköy'de hüzün ve yıkım! Fenerbahçe - Kasımpaşa: 1-1 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşılaşmasına Nottingham Forest maçına göre farklı bir ilk 11'le çıktı. Domenico Tedesco, Chobani Stadı'ndaki mücadelede biri zorunlu 5 değişiklik yaparak kadro tercihinde dikkat çeken bir revizyona imza attı.

SKRINIAR KADRODA YER ALMADI Sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Tedesco, Avrupa Ligi'nde ilk 11'de başlattığı tecrübeli oyuncudan bu kez yararlanamadı ve savunma kurgusunu yeni isimlerle şekillendirdi.

11'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER Tedesco, Nottingham Forest maçında ilk 11'de görev verdiği Mert Müldür, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'i yedek kulübesine çekti. Bu isimlerin yerine Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Anthony Musaba ve Dorgeles Nene'ye ilk 11'de şans verdi.

YEDEK KULÜBESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER Fenerbahçe'de Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Archie Brown, Fred Rodrigues, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Kamil Efe Üregen, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif mücadeleye yedek başladı. Kulübede yer alan isimler, maç içinde olası hamle seçenekleri açısından öne çıktı.