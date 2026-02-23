Epstein çemberi daralıyor: İngiltere’nin eski Washington Büyükelçisi gözaltında

Hızlı Özet Göster İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, Londra Metropolitan Polisi tarafından kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı.

Gözaltı, Mandelson'ın cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları kapsamında gerçekleştirildi.

Peter Mandelson hakkında geçen hafta Epstein'den 75 bin dolar aldığı ve reşit olmayan çocuklarla uygunsuz fotoğraflarının bulunduğu iddiaları ortaya çıkmıştı.

Mandelson, hakkındaki iddiaların ardından İşçi Partisi ve Lordlar Kamarası üyeliklerinden istifa etmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek kamuoyundan özür dilemişti.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle gündeme gelen İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı.

Epstein’den 75 bin dolar aldığı iddia edilen Mandelson gözaltına alındı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, kamu görevinde suistimal şüphesi kapsamında 72 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bu kişi, 23 Şubat Pazartesi günü Camden'da bir adreste gözaltına alındı ve sorgu için Londra'daki bir polis karakoluna götürüldü. Bu gözaltı, Wiltshire ve Camden bölgelerindeki iki adreste yapılan arama emirlerinin ardından gerçekleşti."ifadelerine yer verildi. Mandelson'ın başkent Londra'daki evinden polis eşliğinde götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler de basına yansıdı.