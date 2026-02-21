“Aynı Yağmur Altında 3. bölümde heyecan dorukta: Rosa’nın büyük sınavı!

Aydan ailesinin evinde yaşanan büyük yüzleşme her şeyi başladığı yere döndürürken Ali beklemediği bir suçlamayla karanlık bir kuyuya sürükleniyor.

Hastanede bulunan bir kanıt iki aile arasındaki imkansız aşkın kapılarını aralamaya başlıyor.

Koray yaşananları kendi lehine çevirmek için tehlikeli bir oyun kurarak okları başka yöne çevirmeyi başarıyor.

Aynı Yağmur Altında, yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Vurulmasının ardından Ali'nin hayata tutunma mücadelesi sürerken, Rosa vicdanı ve mecburiyetleri arasında hayatının en büyük sınavını veriyor.

BU AKŞAM NELER OLACAK?

Aynı Yağmur Altında | 3. bölüm fragmanı izle

Hastanede bulunan bir kanıt, iki aile arasındaki imkansız aşkın kapılarını aralamaya başlar. Ali, Rosa'yı kurtarmak için yaralı haliyle zamana karşı yarışırken Rosa, sevdiklerini korumak adına kalbini susturan o zor kararı verir.