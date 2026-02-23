İstanbul’da korkunç infaz: Çinli iş insanı bağlanıp diri diri gömüldü

Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 10 şüpheli, haklarında çıkarılan Interpol kararı sonrası Çin'de yakalandı.

Yapılan ilk incelemelerde Wang'ın, parasını gasbetmek amacıyla başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

İstanbul'da Çinli iş insanı Yong Wang (38)'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de toprağa gömülü bulundu (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

ARAÇ SİNYALİ BAKLALI MAHALLESİ'NDE TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede aracın son olarak Arnavutköy'e bağlı Baklalı Mahallesi'nde kırsal bir alanda sinyal verdiği belirlendi. Bölgeye giden ekipler, arazide yaptıkları ilk aramada kazma ve kürek buldu. Bunun üzerine detaylı kazı çalışması başlatıldı.