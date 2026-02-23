İstanbul’da korkunç infaz: Çinli iş insanı bağlanıp diri diri gömüldü
İstanbul’da 24 Ocak’ta kayıp başvurusu yapılan 38 yaşındaki Çinli iş insanı Yong Wang, Arnavutköy Baklalı Mahallesi’nde toprağa gömülü halde bulundu. Elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlanmış şekilde bulunan Wang’ın, parasını gasbetmek isteyen kişiler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 1’i kadın 9’u erkek olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında Interpol aracılığıyla yakalama kararı çıkarılırken, zanlıların Çin’de yakalandığı öğrenildi.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul'da kaybolan Çinli iş insanı Yong Wang'ın cansız bedeni, Arnavutköy ilçesinde toprağa gömülü halde bulundu.
- Yapılan ilk incelemelerde Wang'ın, parasını gasbetmek amacıyla başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
- Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 10 şüpheli, haklarında çıkarılan Interpol kararı sonrası Çin'de yakalandı.
- İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Wang'ın aracının GPRS sinyallerini takip ederek cesedin bulunduğu Baklalı Mahallesi'ne ulaştı.
- Soruşturma, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam etmektedir.
İstanbul'da 24 Ocak'ta kaybolan 38 yaşındaki Çinli iş insanı Yong Wang'ın cansız bedeni Arnavutköy'de toprağa gömülü halde bulundu. Elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlanan Wang'ın, parasını gasbetmek amacıyla öldürüldüğü belirlendi.
KAYIP BAŞVURUSU SONRASI TEKNİK TAKİP
Kayıp başvurusu, Wang'ın avukatı tarafından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapıldı. Başvurunun ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Çalışmalar kapsamında Wang'ın kullandığı aracın GPRS sinyalleri teknik takibe alındı.
ARAÇ SİNYALİ BAKLALI MAHALLESİ'NDE TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemede aracın son olarak Arnavutköy'e bağlı Baklalı Mahallesi'nde kırsal bir alanda sinyal verdiği belirlendi. Bölgeye giden ekipler, arazide yaptıkları ilk aramada kazma ve kürek buldu. Bunun üzerine detaylı kazı çalışması başlatıldı.
CESET TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU
Kazı çalışmalarında Wang'ın cesedi toprağa gömülü halde çıkarıldı. İlk bulgulara göre iş insanının başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve üzerindeki soğuk cüzdanın alındığı tespit edildi.
10 ŞÜPHELİ HAKKINDA INTERPOL KARARI
Soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1'i kadın 9'u erkek toplam 10 şüpheli hakkında Interpol aracılığıyla yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin'de yakalandığı öğrenildi.
TANIDIK BİR KADINDAN YERİNİ ÖĞRENDİLER İDDİASI
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Wang'ın Çin'de kendilerini dolandırdığını iddia ederek İstanbul'a geldikleri, yerini tanıdıkları bir kadından öğrendikleri öne sürüldü.
"CESET HİÇ BOZULMAMIŞ"
Bölgede çiftçilik yapan Mehmet Yörük ise olay günü iki kişiyi arazide gördüğünü belirterek, "Biri karşıdan elleri cebinde geliyordu, diğeri telefonla uğraşıyordu. Ertesi gün muhtar, bir Çinli'nin gömüldüğünü söyledi. Kepçeyle çıkardıklarını ve cesedin bozulmadığını duyduk" dedi.