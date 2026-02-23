Komisyon raporu sonrası ilk temas! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş DEM'i kabul edecek: Yasal düzenleme süreci masada
Son dakika haberi... DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek. Meclis'teki görüşmede ana gündem yasal düzenleme süreci olacak.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın saat 16.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.
Görüşmede ana gündem yasal düzenleme süreci olacak.
