Bakan Tekin A Haber'de sorulara yanıt veriyor: Laiklik bildirgesi ve Ramazan tartışmaları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu akşam saat 20.50'de A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç programında Melih Altınok'un konuğu oluyor.

İşte Bakan Tekin'in öne çıkan açıklamaları:

Okullarda söylenilen ilahilerden dolayı rahatsızlık duyduklarını belirtenler var mı sizlere?



"Ciddi eleştiri yok, oturdukları yerden küfür ediyorlar, ciddiye alınacak bir eleştiri görmedim bu güne kadar, bunlar gayet doğal şeyler."



168 İSMİN LAİKLİK BİLDİRGESİ

3 yıldır Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapıyorum, başladığımız günden beri Türkçe üzerine odaklanan bir dizi tedbir aldık. Geleneksel oyunlarımızı oynasınlar diye bir genelge yayınladık. Sosyolojik anlamda her ülkenin kendi toplumsal yapısı oyun dahil birlikte gelişir. Çocuklar yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğrenirler. Okul idarelerinden bunun için ortamlar istedik.

Bu anlamda çocuklarımızın oyunlar üzerinden kültür aktarımı yapmaları için EBA'ya bunları anlatan bir şey koyduk.

Biz başladığımız günden beri eğitim öğretimin, toplumsal yaşamın çocuklarımız üzerinden içselleştirilen bir proje olmasını istedik.

Eğitim öğretim yılı başlarken, Eylül ayında orman yangınlarını referans göstererek içinde yaşadığımız doğanın bize emanet olduğunu, gelecek kuşaklara bıraktığımız miras olduğunu çocuklarımıza öğrettik.

Terörsüz Türkiye'nin devamı niteliğinde, müfredata ekleyip farkındalık etkinlikleriyle başlattık.

2 sayfalık genelgede Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlerinden birisi bu, Ramazan ayı için gönüllü olarak etkinlik yapılmasını istedik. Bu ayda etkinlikler yapılmasını okullardan istedik.

"168 kişi bu metni etkinlikleri katılan öğretmen ve öğrencileri zan altında bıraktılar."

"Süreç yargıya taşınacak"

