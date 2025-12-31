Başakşehir kapıyı çaldı! Galatasaray’da Kazımcan Karataş için karar Okan Buruk’ta

Ismael Jakobs'un sakatlığı ve Eren Elmalı'nın yokluğunda formayı bir anda sırtında bulan Kazımcan Karataş'ın performansı büyük alkış toplamıştı. Genç yıldızın özellikle Fenerbahçe derbisindeki mücadelesi ve kafasına gelen yabancı cisme rağmen oyuna devam etmesi taraftarların beğenisini kazanmıştı. Ancak Jakobs ve Eren'in dönüşü sonrası Kazımcan'ın yeniden formayı kaybetmesi gündeme gelecek. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Başakşehir'in Galatasaray'ın kapısını çaldığı ve başarılı sol beki resmen istediği öğrenildi. Konuyu teknik heyete ileten yönetimin son kararı Okan Buruk'a bıraktığı belirtildi. Ancak tecrübeli hocanın ilk devredeki kadro krizinin tekrarlanma ihtimaline karşın Kazımcan'ı takımda tutmak istediği ifade edildi.

