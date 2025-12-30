PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray’da Sallai krizi büyüyor! Everton 30 milyon euro için devrede

Sezonun ilk yarısında Galatasaray ve Macaristan formasıyla çok iyi bir performans sergileyen Roland Sallai’nin talipleri artıyor. Brentford’un ardından bir başka Premier Lig kulübü Everton da kapıyı çaldı

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2025
Galatasaray’da Sallai krizi büyüyor! Everton 30 milyon euro için devrede

Galatasaray'da sezonun ilk yarısının en iyi performans gösteren isimlerinden birisi Roland Sallai olmuştu. Kendi bölgesi olmamasına rağmen sağ bekte beklentilerin üzerine çıkan Macar yıldız, milli takım formasıyla da büyük beğeni kazanmıştı. Sallai'nin bu yükselen grafiği sonrası talipleri de hemen arttı. Geçtiğimiz günlerde Premier Lig kulüplerinden Brentford, Galatasaray'la temasa geçmiş ve Sallai'nin fiyatını sormuştu. Takımın joker futbolcusunu bırakmak istemeyen yönetim de "30 milyon euro" yanıtını vermişti. Bu gelişme üzerine Brentford masadan kalktı ancak bir başka Premier Lig kulübü Everton devreye girdi. Sallai'yi kadrosuna katmak isteyen Everton'ın sarı-kırmızılı kulübe ilgi mektubu gönderdiği belirlendi. İngiliz ekibinin yapacağı teklif ve görüşmelerin geleceği nokta merakla bekleniyor.

BURUK BIRAKMIYOR!

Teknik patron Okan Buruk, Sallai'nin ikinci yarıda mutlaka takımda olmasını istiyor. Tecrübeli hocanın hem sağ bek hem de kanatta görev verdiği Macar yıldızdan çok memnun olduğu belirtiliyor.

