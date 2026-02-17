Transferde 2 bomba: Real Madrid ve Barcelona'nın yıldızları Galatasaray'a

DEV OPERASYON HAZIRLIĞI Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olan Galatasaray'da, tüm kulvarlardaki yarış devam ederken diğer taraftan yeni sezonun kadro kurgusu da şekillenmeye başladı. Kulüp yönetiminin, gelecek ve gidecek oyuncular üzerinden çok başlıklı bir planlama yürüttüğü; bu planlamanın haziran ayı itibarıyla somut adımlara dönüşmesinin beklendiği belirtildi. Bu süreçte kadro mühendisliğinde "büyük değişim" ihtimali öne çıkarken, yönetimin hedefleri arasında yüksek profilli bir hamlenin de yer aldığı aktarıldı.

SEZONUN İKİNCİ YARISINA GÜÇLÜ GİRİŞ Galatasaray, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle kadro derinliğini artırdı ve sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir yapı ile girdi. Ocak ayında kadroya dahil edilen Noa Lang, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Yaser Asprilla gibi isimlerle birlikte takımın rekabet seviyesi yükselirken, sezon sonu için yapılacak hamlelerin de bu "yüksek tempo"ya uygun şekilde tasarlanacağı ifade edildi.

ALABA SÜRPRİZİ Sarı-kırmızılıların yeni sezon için belirlediği ilk hedefin, David Alaba olduğu öne çıktı. Kulübün, haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli savunma oyuncusunu gündemine aldığı ve bu ismi yeni sezon planlamasında "ilk hedef" başlığına yazdığı kaydedildi.

SÖZLEŞME DETAYI VE TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK Real Madrid ile kontratı haziran ayında bitecek 33 yaşındaki futbolcunun, Türkiye seçeneğine sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı. Sarı-kırmızılıların, sezon sonunda serbest kalma ihtimali bulunan bir yıldız için erkenden pozisyon alması, kadro planlamasında "erken hamle" vurgusunu güçlendirdi. Kulüp cephesinde süreç, sezon sonu operasyonunun en dikkat çeken dosyalarından biri olarak öne çıktı.