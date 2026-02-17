Transferde 2 bomba: Real Madrid ve Barcelona'nın yıldızları Galatasaray'a
Süper Lig'in lideri Galatasaray, transfer çalışmalarına erkenden başladı. Sarı kırmızılılar, Barcelona ve Real Madrid'in yıldızları Marc Casado ve David Alaba'nın peşinde. İşte yaşananlar...
Bu sezon mücadele verdiği tüm kulvarlarda mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Galatasaray'da diğer yandan yaz hazırlıkları için kollar sıvandı. Kadro kalitesini yukarı çekmek isteyen Aslan, gözünü İspanya'ya dikti.
TRANSFER HAZIRLIĞI BAŞLADI
Galatasaray, kadrosunda dünyaca ünlü yıldızları barındırdığı bu dönemin ardından sezon sonu için kapsamlı bir planlamaya geçti. Transferde hemen her dönemde ses getiren hamleler yapan sarı-kırmızılılarda, haziran ayına doğru yaklaşılırken dikkat çeken bir hareketlilik oluştu. Yönetimin, sezon sonunda kadroda önemli değişikliklere kapı aralayacak geniş kapsamlı bir operasyon için hazırlık yaptığı öğrenildi.
CASADO DOSYASI YENİDEN AÇILDI
Galatasaray'da ara transfer döneminin kapanmasının ardından yaz aylarına yönelik planlama hız kazandı. Sarı-kırmızılıların ocak ayında gündemine aldığı ancak sonuçlandıramadığı Marc Casado için bu kez sezon sonunu işaret eden yeni bir tablo ortaya çıktı. Barcelona cephesinde, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili ayrılık ihtimalini güçlendiren bir süreçten söz edildi.
REKABET KARARI ŞEKİLLENDİRDİ
Casado'nun takım içindeki durumunun, orta sahadaki yüksek rekabet nedeniyle belirginleştiği belirtildi. Barcelona'nın sezon boyunca rotasyon seçeneklerinin artmasıyla birlikte genç futbolcuya beklenen süreleri veremediği, bu nedenle yaz döneminde gelecek tekliflere daha açık bir pozisyona geçtiği vurgulandı. Kulübün yaklaşımında temel başlığın, oyuncunun değerine uygun bir teklif gelmesi halinde tüm seçeneklerin masaya yatırılması olduğu dile getirildi.
ÖNCELİĞİ BARCA'DA KALMAK
Casado'nun önceliğinin Barcelona'da kalmak olduğu aktarılırken, kulüp tarafında ise sezon sonunda yeni bir kararın devreye girebileceği konuşuluyor. Bu noktada sürecin belirleyici unsurunun, yaz transfer döneminde oluşacak piyasa şartları ve masaya gelecek resmi tekliflerin seviyesi olacağı kaydedildi. Barcelona'nın, rekabet koşullarını ve kadro planlamasını dikkate alarak dosyayı sezon bitiminde netleştirmeyi planladığı paylaşıldı.
CİMBOM TAKİPTE
Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde kadroya katmak istediği Casado için ocak ayında sonuç alınamamıştı. Ancak sezon sonu için ortaya çıkan ayrılık ihtimali, daha önce gündeme gelen bu dosyayı yeniden öne çıkardı. Galatasaray cephesinde yaz planlaması sürerken, yıldız futbolcu için yoğun bir takip yapılıyor.
BU SEZON 25 MAÇTA GÖREV ALDI
22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon toplam 25 karşılaşmada süre aldı ve 1 asist üretti. Casado'nun güncel piyasa değerinin 25 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken, Barcelona ile sözleşmesinin 2028'e kadar devam etmesi dikkat çekiyor. Kontrat süresinin uzun olmasına rağmen ayrılık ihtimalinin gündeme gelmesi, yaz aylarında oluşacak teklif bedelinin önemini artıran bir detay olarak öne çıkıyor.
YAZ DÖNEMİNDE MASA KURULACAK
Sezon sonunda Barcelona'nın orta saha planlamasında hareketlilik yaşanabileceği, bu hareketlilikte Casado'nun durumunun da ayrı bir başlık haline geldiği ifade ediliyor. Kulübün, oyuncunun değerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde görüşmelere kapıyı kapatmayacağı; buna karşın oyuncu tarafının da süreçte kendi geleceği adına net bir çerçeve görmek istediği belirtiliyor.
DEV OPERASYON HAZIRLIĞI
Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olan Galatasaray'da, tüm kulvarlardaki yarış devam ederken diğer taraftan yeni sezonun kadro kurgusu da şekillenmeye başladı. Kulüp yönetiminin, gelecek ve gidecek oyuncular üzerinden çok başlıklı bir planlama yürüttüğü; bu planlamanın haziran ayı itibarıyla somut adımlara dönüşmesinin beklendiği belirtildi. Bu süreçte kadro mühendisliğinde "büyük değişim" ihtimali öne çıkarken, yönetimin hedefleri arasında yüksek profilli bir hamlenin de yer aldığı aktarıldı.
SEZONUN İKİNCİ YARISINA GÜÇLÜ GİRİŞ
Galatasaray, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle kadro derinliğini artırdı ve sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir yapı ile girdi. Ocak ayında kadroya dahil edilen Noa Lang, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Yaser Asprilla gibi isimlerle birlikte takımın rekabet seviyesi yükselirken, sezon sonu için yapılacak hamlelerin de bu "yüksek tempo"ya uygun şekilde tasarlanacağı ifade edildi.
ALABA SÜRPRİZİ
Sarı-kırmızılıların yeni sezon için belirlediği ilk hedefin, David Alaba olduğu öne çıktı. Kulübün, haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli savunma oyuncusunu gündemine aldığı ve bu ismi yeni sezon planlamasında "ilk hedef" başlığına yazdığı kaydedildi.
SÖZLEŞME DETAYI VE TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK
Real Madrid ile kontratı haziran ayında bitecek 33 yaşındaki futbolcunun, Türkiye seçeneğine sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı. Sarı-kırmızılıların, sezon sonunda serbest kalma ihtimali bulunan bir yıldız için erkenden pozisyon alması, kadro planlamasında "erken hamle" vurgusunu güçlendirdi. Kulüp cephesinde süreç, sezon sonu operasyonunun en dikkat çeken dosyalarından biri olarak öne çıktı.
BU SEZON 10 MAÇTA FORMA GİYDİ
Tecrübeli oyuncunun bu sezon şu ana kadar 10 karşılaşmada görev aldığı, bu maçlarda gol ya da asist katkısı üretemediği belirtildi. 1.80 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değerinin 4 milyon euro seviyesinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
ÇOK YÖNLÜ PROFİL ÖNE ÇIKIYOR
Alaba'nın savunma hattının her bölgesinde görev yapabildiği, dönem dönem orta sahada da forma giyebildiği ifade edildi. Bu çok yönlülük, sezon sonunda kadroda yaşanabilecek olası değişikliklerin ardından kurulacak yeni düzende farklı mevkilerde oynaması nedeniyle Avusturyalı oyuncuya da avantaj sağlayacak.
MİLLİ TAKIM KARNESİ VE REAL MADRİD DÖNEMİ
Avusturya Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında gösterilen oyuncu, milli formayla 111 maçta 15 gol kaydetti. Alaba yaklaşık 5 yıldır Real Madrid forması giyiyor. Galatasaray cephesinde hedefin, sezon sonunda boşa çıkması beklenen bir yıldız için erkenden harekete geçerek yeni sezon planlamasını güçlü bir başlangıçla şekillendirmek olduğu aktarıldı.