Etiyopya'da ortak basın toplantısı: Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Etiyopya bizim kardeş ülkemiz. Enerji, maden, tarımdaki ilişkilerimizi görüştük. Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan gurur duyuyoruz. Türk şirketleri 20 bin Etiyopyalı kardeşimize istihdam sağlıyor.

İsrail'in Somaliland kararının faydası yok. Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği acılara yenilerinin eklenmesini istemiyoruz.

