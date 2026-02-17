Galatasaray - Juventus | ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, play-off turunda Juventus ile kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılılar, zorlu randevuda rakibini yenerek rövanş için avantaj yakalamak amacında. Galatasaray - Juventus maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
- Juventus'tan Teun Koopmeiners iki gol atarken, Galatasaray'ın golünü Gabriel Sara kaydetti.
- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçına göre 5 değişiklik yaptı ve Mario Lemina kart cezası nedeniyle forma giyemedi.
- Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, profesyonel kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı sahaya çıktı.
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella maçı tribünden izledi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u ağırlıyor.
GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI CANLI TAKİP
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Gabriel Sara ile verkaçı sonrası tekrar topla buluşan Yunus Akgün, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
11. dakikada Khephren Thuram'ın pasında sol taraftan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın vuruşunda Davinson Sanchez'in müdahalesiyle top kornere gitti.
15. dakikada Kenan Yıldız'ın hatasında araya giren Victor Osimhen'in dokunduğu top Lucas Torreira'da kalırken, o da pasını Noa Lang'a çıkardı. Bu oyuncunun topu kontrol etmeye çalışırken savunmada Gleison Bremer'in dokunduğu topu önünde bulan Gabriel Sara, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
16. dakikada sol kanattan Andrea Cambiaso'nun ortasında Pierre Kalulu altıpasın sağından kafa vuruşunda kaleci Uğurcan'dan dönen topu Teun Koopmeiners, kale önünde ağlara gönderdi. 1-1
29. dakikada sol kanattan Gabriel Sara'nın yaptığı ortada penaltı noktası çevresinde Victor Osimhen'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Michele Di Gregorio topu iki hamlede kontrol etti.
32. dakikada Teun Koopmeiners'in pasında Weston McKennie tekrar pasını Koopmeiners'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı sol tarafından yakın köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluşturdu. 1-2
40. dakikada Gabriel Sara'nın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Michele Di Gregorio meşin yuvarlağı kurtardı.
GOLLER
Galatasaray - Juventus: 1-0 | Gabriel Sara
Galatasaray - Juventus: 1-1 | Teun Koopmeiners
Galatasaray - Juventus: 1-2 | Teun Koopmeiners
BURUK'TAN 5 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde oynanan ikas Eyüpspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre Juventus maçında biri zorunlu olmak üzere toplam 5 değişikliğe gitti. Bu kapsamda Sacha Boey, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi tercihen kadroda yer almazken, Mario Lemina kart cezası nedeniyle forma giyemedi.
Galatasaray, sahaya Uğurcan Çakır; Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Gabriel Sara; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'iyle çıktı.
TAKIMDA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekip, Juventus karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Mario Lemina kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken; Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner UEFA listesinde bulunmadığı için statü gereği bu karşılaşmada forma giyemedi.
LEROY SANE 4 MAÇ SONRA KADROYA DÖNDÜ
Galatasaray'ın Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, 4 maç aranın ardından maç kadrosuna dahil edildi. Sane, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından Süper Lig'de Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor karşılaşmalarında; Ziraat Türkiye Kupası'nda ise İstanbulspor maçında forma giyememişti. Juventus müsabakasına yedek başlayan Sane, böylece 4 maç sonra yeniden kadroda kendine yer buldu.
KENAN YILDIZ İLK KEZ TÜRK TAKIMINA RAKİP OLDU
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Galatasaray karşılaşmasıyla profesyonel kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı sahaya çıktı. Daha önce A Milli Futbol Takımı ile Türkiye'de birçok kez forma giyen Kenan Yıldız, RAMS Park'a son olarak UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan maçında adım atmıştı. Yaklaşık 11 ay sonra aynı stadyumda bu kez rakip oyuncu olarak sahaya çıkan genç futbolcu, Galatasaray karşısında ilk 11'de başladı.
RAMS PARK'TA 50 BİN BAYRAKLI ATMOSFER
Karşılaşma öncesinde stadyuma gelen taraftarlara yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı bayrak dağıtıldı. Tribünlerde bayraklarla yapılan görsel şov eşliğinde RAMS Park'ta yoğun bir atmosfer oluştu.
MAÇ ÖNCESİ GALATASARAY LİSESİ'NDE DOSTLUK YEMEĞİ
Galatasaray, maç öncesinde Juventus yönetimini Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen dostluk yemeğinde ağırladı. Organizasyonda Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve kulüp yöneticileriyle birlikte Juventus cephesinden üst düzey isimler yer aldı. Etkinlikte Galatasaray'ın tarihine ilişkin kısa bir film izlendi, ardından iki kulüp arasında günün anısına hediye takdimi yapıldı.
BAKAN BAK VE TFF BAŞKANI STADYUMDA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Juventus karşılaşmasını protokol tribününden takip etti. Tribünlerde ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.
MONTELLA TAKİPTE
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı RAMS Park'ta yerinden izledi. Montella'nın, iki takımda yer alan milli ve aday oyuncuları yakından takip ettiği gözlendi.
CAMBIASSO CEZALI
Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, maçın 18. dakikasında sarı kart gördü.
Andrea Cambiaso, bu sarı kartla gelecek hafta oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.
KIRMIZI KART BEKLENDİ
Galatasaray - Juventus karşılaşmasının 33. dakikasında dikkat çeken bir an yaşandı. Juventuslu Cambiaso, Barış Alper Yılmaz'ı faulle durdurdu. Sarı-kırmızılılar, pozisyonun ardından Cambiaso'ya ikinci sarı kartın çıkmasını bekledi.
BEKLENEN KARAR ÇIKMADI
Müsabakanın hakemi Danny Makkelie, 33. dakikadaki faul sonrası Cambiaso'ya ikinci sarı kartına başvurmadı. Kararın ardından Galatasaray kulübesinde itirazlar yükselirken, saha kenarında tansiyon da kısa süreliğine arttı.
KULÜBELERDE GERİLİM: İKİ İSME SARI KART
Pozisyona yönelik itirazların devam etmesi üzerine Galatasaray yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu ile Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti sarı kart gördü.
BREMER SAKATLANDI
Juventus ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada İtalyan ekibinde sakatlık yaşandı.
Mücadelenin 28. dakikasında Juventus'un Brezilyalı stoperi Gleison Bremer bir pozisyon sonrası sakatlık geçirdi. Sağlık ekipleri oyun alanına girerek tecrübeli savunmacıya müdahalede bulundu.
Kısa süreli tedavinin ardından oyuna devam eden Bremer, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süre sonra maçı sürdüremedi. Teknik heyetin kararıyla Bremer kenara gelirken, yerine Federico Gatti oyuna dahil oldu.