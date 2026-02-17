Galatasaray - Juventus | ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Gabriel Sara ile verkaçı sonrası tekrar topla buluşan Yunus Akgün, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



11. dakikada Khephren Thuram'ın pasında sol taraftan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın vuruşunda Davinson Sanchez'in müdahalesiyle top kornere gitti.



15. dakikada Kenan Yıldız'ın hatasında araya giren Victor Osimhen'in dokunduğu top Lucas Torreira'da kalırken, o da pasını Noa Lang'a çıkardı. Bu oyuncunun topu kontrol etmeye çalışırken savunmada Gleison Bremer'in dokunduğu topu önünde bulan Gabriel Sara, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0



16. dakikada sol kanattan Andrea Cambiaso'nun ortasında Pierre Kalulu altıpasın sağından kafa vuruşunda kaleci Uğurcan'dan dönen topu Teun Koopmeiners, kale önünde ağlara gönderdi. 1-1



29. dakikada sol kanattan Gabriel Sara'nın yaptığı ortada penaltı noktası çevresinde Victor Osimhen'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Michele Di Gregorio topu iki hamlede kontrol etti.



32. dakikada Teun Koopmeiners'in pasında Weston McKennie tekrar pasını Koopmeiners'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı sol tarafından yakın köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluşturdu. 1-2



40. dakikada Gabriel Sara'nın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Michele Di Gregorio meşin yuvarlağı kurtardı.